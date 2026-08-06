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STIŽE MU KRAJ...

DOZNAJEMO Niti HNS neće podržati Giannija Infantina na predsjedničkim izborima u Fifi!

Piše Hrvoje Tironi,
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DOZNAJEMO Niti HNS neće podržati Giannija Infantina na predsjedničkim izborima u Fifi!
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Foto: MARK J REBILAS/REUTERS
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HNS je prije točno mjesec dana poslao Fifi dopis u kojem traži 'detaljno obrazloženje svih sudačkih odluka' na utakmici protiv Portugala. Čelnici Fife im još nisu ništa odgovorili...

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Predsjednik Fife Gianni Infantino svakim je danom u sve većim problemima. Nakon što je neslavno propao njegov plan o prodaji dijela Svjetskog prvenstva privatnim ulagačima, leđa su mu (s razlogom) počeli okretati i nogometni savezi diljem svijeta. Prije tri dana prvi je u javnost istupio Velški nogometni savez čiji su čelnici javno povukli podršku Infantinovoj kandidaturi za predsjednika Fife u razdoblju od 2027. do 2031. godine. I cijela se priča odmah zakotrljala...

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U samo par dana protiv Infantina su "ustali" i Englezi, Šveđani, Srbi, Slovenci, Finci..., Nijemci mu je nikad nisu ni dali, a podršku aktualnom predsjedniku Fife danas su odlučili povući i u Hrvatskom nogometnom savezu, dok će sljedećih će dana to napraviti i brojni drugi savezi diljem Europe. U HNS-u puno toga zamjeraju čovjeku koji je 2016. godine na svojoj funkciji zamijenio Seppa Blattera i najavio bitku za "bolji nogomet". Infantino se u međuvremenu pogubio, svakako i krenuo krivim putem.

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Čelnici HNS-a nikako nisu zadovoljni njegovim radom, niti načinom na koji 56-godišnjak vodi nogometni svijet. Iz HNS-a su još 6. srpnja, prije točno mjesec dana, poslali Fifi dopis zbog spornog suđenja na utakmici protiv Portugala. Hrvatska je ispala sa Svjetskog prvenstva nakon što joj je poništen pogodak Joška Gvardiola u posljednjim minutama utakmice. 

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Foto: MARK J REBILAS/REUTERS

Iz Fife su tada priopćili kako je senzor unutar lopte zabilježio kontakt s kosom Igora Matanovića zbog čega je suđeno zaleđe. Predstavnicima našeg saveza sporan je bio i VAR protokol nakon kojeg je glavni sudac dosudio penal za Portugal nakon povlačenja Vlašića. Iz HNS-a su se požalili na "zloupotrebu tehnologije i zatražili detaljno obrazloženje svih sudačkih odluka", a Fifin odgovor još nisu dobili.

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Hrvatski nogometni savez i dalje čvrsto ostaje uz predsjednika Uefe Aleksandra Čeferina, dok će svoju podršku na predstojećim predsjedničkim izborima u Fifi (koji su zakazani za ožujak 2026.) dati nekom drugom čovjeku. I neka, teško je povjerovati kako će Infantino do tada zadržati većinu i osvojiti četvrti predsjednički mandat. Infantino je baš kao i nekad Sepp Blatter pomislio kako je veći od nogometa, njegova se priča bliži kraju...

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