Šokirao je Australiju i izabrao 'vatrene': To je ispravan potez za mene, znam da će biti kritika

Adrian Segečić (21), trenutačno najbolji strijelac Portsmoutha, objasnio jes zašto je odlučio igrati za Hrvatsku umjesto za Australiju. Mladi napadač, rođen u Sydneyu, prihvatio je poziv u Hrvatsku U21 reprezentaciju zahvaljujući obiteljskim korijenima, a razloge je otkrio u nedavnom razgovoru s britanskim portlom The News.

Do promjene je došlo nakon što ga australski izbornik nije pozvao u seniorski sastav 'socceroosa', unatoč odličnoj prvoj sezoni u Championshipu. Njegova odluka odmah je izazvala usporedbe s Josipom Šimunićem i Anthonyjem Šerićem, koji su nekad učinili isto, no Segečić se ne obazire na kritike.

Zagreb: Trening U-21 reprezentacije uoči utakmice protiv Turske u kvalifikacijama za EP | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- To je moja odluka i jednostavno sam htio vjerovati u sebe. Znam da će biti kritika, ali stojim iza onoga što sam odlučio. Moram se podržati. Želio sam igrati za Hrvatsku i želio sam to postići. Ljudi će puno toga reći o tome, ali sve što mogu učiniti je podržati se i vjerovati u sebe - rekao je.

Segečić je dodao da preuzima punu odgovornost jer, ako ne dođe do seniorske reprezentacije i velikih natjecanja, kaže, jedini krivac bit će on sam. U hrvatskoj U21 reprezentaciji dočekalo ga je poznato lice. Niko Kranjčar, bivši igrač Portsmoutha koji sad radi kao pomoćni trener. Kranjčar mu je odmah prvog dana pomogao da se snađe u novoj sredini.

- Niko je bio nevjerojatan. Prvog dana prišao mi je i odmah me je osjetio dobrodošlim. Još uvijek ima ono nešto u nogama. Definitivno je dobro imati nekoga tamo tko je već igrao u Portsmouthu. Ta veza već postoji za mene prije nego što sam došao u kamp, prava je legenda i puno mogu naučiti od njega - objasnio je.

Segečić je odrastao u Westmeadu, predgrađu Sydneya, a njegovi roditelji djeca su hrvatskih iseljenika. Karijeru je počeo u Sydneyu, gdje je prošle sezone zabio 17 golova u 32 utakmice. Transfermarkt ga procjenjuje na dva milijuna eura, a s Portsmouthom ima ugovor do ljeta 2028.