Sopić: Da vam sad kažem istinu naslovi bi bili Sopić ovo, Sopić ono. Na muci se poznaju junaci

Osijek je ispao u Kupu od Varaždina nakon jedanaesretaca (1-1, 4-2) i tako nastavio niz loših rezultata. U HNL-u ga sada čeka Istra na domaćem terenu, a tri boda su momčadi Željka Sopića prijeko potrebna. U Kupu su se igrači jako potrošili i to bi moglo stvarati probleme u nedjelju (17.30). Utakmicu je najavio trener Osijeka Željko Sopić.

- Danas ćemo trenirati, dečki su jučer odradili samo laganu regeneraciju. Igrali smo 120 minuta, proveli četiri sata u autobusu… ali što je, tu je. Igrača ćemo imati dovoljno, vjerovali ili ne. Vraćaju nam se Jelenić i Mikolčić. Jelenić sigurno, Mikolčić možda. I to je otprilike to. Tu su i mladi iz naše škole koji uskaču na treninzima. Nema se tu što dodatno filozofirati, stanje je kakvo je. Idemo dignute glave po tri boda koja su nam trenutno prijeko potrebna - rekao je Sopić.

Osvrnuo se na ispadanje u Kupu

- Naravno da bih se i ja osobno puno bolje osjećao da smo prošli, ali je trenutno veći problem pretrčanih 16 -17 kilometara i ono što je moralo ostaviti traga na dečkima. Mislim da će biti najvažnije obaviti razgovor s igračima tko će biti spreman za igru, a tko ne. Nastupit će samo zdravi i spremni, to je važnije od bilo čega - rekao je.

Osijek će sada zaredati pet utakmica na domaćem terenu.

- Ja sad da vama kažem istinu, onda bi bilo jedno 8000 naslova: "Željko Sopić ovo, Željko Sopić ono". Pa razliku na terenu rade igrači. Ne rade je ni infrastruktura, niti ime kluba. Ovako, najiskrenije. Znamo koje igrače imamo i na koga možemo računati. Mislim da će to biti dobra prilika svima da pokažu koliko im je stalo do ovoga kluba i koliko shvaćaju sve skupa, od mene prvoga, do svakoga igrača i svih ostalih - rekao je pa dodao:

- Situacija nije bajna, ali se na muci poznaju junaci. Idemo u boj s onim što imamo. Još jednom ću reći, alibija nema. Istrčimo na teren i damo sve od sebe, uzeli ili ne ta tri boda, ako je protivnik bolji - prvi ću mu stisnuti ruku.