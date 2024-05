Sopić: Mišković mi nikada nije govorio tko treba igrati! Ovo bi u Njemačkoj bio veliki uspjeh

Rijeka i Slaven Belupo u nedjelju od 15 sati na stadionu Rujevica igraju utakmicu posljednjeg, 36. kola SuperSport HNL-a. Momčad Željka Sopića do četiri kola prije kraja imala je sve u svojim rukama i bila nadomak novog naslova prvaka. U narednom periodu upisala je četiri poraza i u potpunosti izgubila bitku za naslov. Zatim je došao i poraz u finalu Kupa od Dinama.

Od vrha do dna. Tako bi se mogla opisati ova sezona Rijeke. Na kraju se počelo razgovarati o odlasku Željka Sopića s klube kluba s Kvarnera, a evo što je on rekao na to.

- Kako komentiram napise u novinama? Nikako. Ja sam trener Rijeke i imam ugovor do 30. lipnja 2025. godine. Na dan kad sam došao u Rijeku, na utakmicu s Lilleom, svi bismo potpisali da nam je netko rekao da ćemo biti drugi i igrati finale SuperSport Hrvatskog kupa, imati tri sigurna hrvatska reprezentativca, a možda i još jednoga na Euru, i da ćemo profilirati šest-sedam mladih igrača - rekao je Sopić pa nastavio:

- S druge strane, da kraj sezone nije prošao najbolje, treba realno reći. Možda smo mogli više. Na kraju sezone treba podvući crtu, ovo je privatan klub gospodina Miškovića, koji daje svoj novac i koji donosi odluke. Nemam s time problem kako god bilo. Da smo u Njemačkoj i pričamo o tome da je Rijeka druga i da je igrala finale Kupa, bio bi to uspjeh. Bitno je u kojem kontekstu sve to gledate. Nemam problem s time što piše u medijima. Svatko može pisati što hoće, nemam problem s time.

Sopić je komentirao i odnose njega i predsjednika Miškovića.

- Što znači zahlađeni odnosi? Iskreno, davno sam igrao u Borussiji Mönchengladbach, a predsjednika sam vidio jednom u godini. Što se tiče zahlađenih odnosa, vidim da se po medijima pišu neke gluposti. Obitelj i ja smo s predsjednikom nakon utakmice bili na večeri, sve normalno - rekao je Sopić, a zatim detaljnije objasnio situaciju:

- Gledajte, u ovom sportu podvučete crtu, stavite na vagu i vidite je li nešto uspješno ili nije. Svatko to gleda na drugačiji način. Ne treba donositi ne znam kakve zaključke. Ovo je privatan klub koji bi teško funkcionirao bez predsjednika Miškovića i jednostavno čovjek ima sve karte u svojim rukama. Odnosi, ovo ili ono, nebuloze... Čovjek nikad nije ušao u kabinu i rekao tko mora ili ne mora igrati. Niti bismo se on i ja spuštali na tu razinu.

Evo što Sopić kaže o potencijalnim razgovorima u narednim danima.

- Ne znam. Rijeka je normalan klub koji želi biti sve bolji. Naravno da bi se trebalo sjesti, podvući crtu, vidjeti koji igrači odlaze i ostaju, jesmo li zadovoljni. Pa to je normalno bila Rijeka prva ili osma. Radimo od buhe slona, to je normalno. Isto će se raditi u drugim klubovima.

Je li Vam žao što se zadnjih dana priča o ovome, a ne o sportskim uspjesima?

- Moramo znati da živimo u Hrvatskoj. Vjerojatno ću nakon ove press-konferencije otići na Wikipediju i provjeriti jesam li prošle sezone bio trener Gorice, s kojom sam od -11 došao na +5. Možda je u Hrvatskoj to netko drugi bio. Morate biti svjesni toga da su to usponi i padovi sportske forme. Nijedan igrač ne može jednako igrati cijelu sezonu. Da se moglo bolje, vjerojatno se moglo. Jesmo li mogli neke utakmice prije izgubiti, vjerojatno smo mogli. Ponosan sam na dečke koje treniram. Ono što su oni ove sezone odigrali, skidam im kapu. To su pokazali i rezultati te pozivi u reprezentaciju - rekao je Sopić pa nastavio:

- Do zadnja tri kola smo se borili s Dinamom za naslov prvaka. Znamo kakav je budžet Dinama, negdje 60 milijuna eura, Hajduka 50 milijuna, ne znam koliko je Osijekov, 20 ili koliko. Naš je na oko 12 milijuna eura. Sjedne se za stol i razgovara, nema problema. Još jednom, čestitam dečkima i navijačima. Dugo nisam vidio ovakvu simbiozu.

Zatim je objasnio što treba Rijeci za iskorak u idućoj sezoni.

Pošto nikada ne komentiram svoje igrače, mislim da o tome trebamo pričati u uredima, vidjeti gdje su bili nedostaci i gdje se moglo bolje, a gdje je bilo zadovoljavajuće. Brzo ćemo se složiti što se moglo bolje, odnosno na kojim pozicijama. To sada nije za konferenciju.