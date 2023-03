Sopić oštar nakon poraza: Ispali smo bedaci. Gol iz svog auta, to se ne događa u seoskim ligama

Nogometaši Varaždina na krilima Frana Brodića, dvostrukog strijelca pobijedili su Goricu s 2-1.

- Baš mi je drago da je Fran svojim golovima nagradio ekipu. Malo je bio već na rezervi sa snagom jer je praktički trenirao zadnja dva dana s nama, ali zadnji atom snage je dao. Baš sam se šalio s njim da se dobro odmorio - rekao je u drugom raspoloženju trener Varaždina Mario Kovačević koji je istaknuo da je prvo poluvrijeme bila vrlo suzdržana utakmica s obje strane.

- Vidjela se važnost utakmice. Baš je bila kamilica prije drugog poluvremena. Mi smo se dogovorili da ćemo nastaviti sa svojom igrom i nakon lijepe akcije smo poveli. Kako to biva, protivnik je sve karte stavio u napad i izjednačio. Imali su zatim i oni svoje prilike, ali opet nakon lijepe akcije nas je Fran sve razveselio - rekao je Kovačević, čija je ekipa prije utakmice imala probleme s ozljedama.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Nismo mogli računati na Postonjskog i kartoniranog Puclina, no Belcar je to odradio kako od njega tražimo - dodao je Kovačević.

'Ispali smo bedaci'

Njegov kolega Željko Sopić drži da je Gorica zaslužila više od poraza.

- Po prikazanom smo trebali uzeti više. Imali smo pet vrlo dobrih šansi. Nismo mi Dinamo jer mi smo od pet prilika postigli samo jedan gol. Ne mogu ništa prigovoriti igračima jer sportski je željeti pobjedu te krenuti prema naprijed i oni su dali apsolutno sve od sebe - dodao je Sopić koji istaknuo da su vrlo naivno primili drugi pogodak.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Evo sad smo pokazali da možemo primiti i gol iz svojeg auta jer protiv Belupa smo primili gol iz protivničkog auta. Ispali smo bedaci. To nema veze s kvalitetnom ni bolešću nekih igrača, to je dekoncentracija. Tih 10 igrača će mi objasniti gdje su stajali jer cijela centrala je bila otvorena. To se ne događa ni u seoskim ligama. No što je tu je, ali nema predaje – zaključio je Sopić.

Najčitaniji članci