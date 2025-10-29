Željko Sopić novi trener Osijeka

Nogometni klub Osijek potvrdio je na svojim društvenim mrežama da je Željko Sopić (51) preuzeo mjesto glavnog trenera "bijelo-plavih". U Grad na Dravi dolazi kao nasljednik Simona Rožmana, s kojim je klub ranije u srijedu raskinuo suradnju. Slovenski stručnjak ostavio je Osijek na pretposljednjem mjestu ljestvice, s devet osvojenih bodova u 11 kola, koliko ima i posljednji Vukovar.

Sopić će treći put u karijeri voditi hrvatskog prvoligaša, nakon što je ranije bio trener Gorice i Rijeke. Osim toga, vodio je i Rudeš, Dinamo II te inozemne klubove Sabah iz Azerbajdžana i Widzew iz Lodza, koji je napustio u kolovozu ove godine nakon 15 utakmica (pet pobjeda, dva remija i osam poraza).

Najviše se istaknuo u HNL-u tijekom vođenja Gorice, koju je u teškoj situaciji uspio spasiti od ispadanja, te u Rijeci, s kojom je u sezoni 2023./2024. osvojio drugo mjesto. U 44 utakmice na riječkoj klupi ostvario je 26 pobjeda, deset remija i osam poraza. U Poljskoj je ove godine izjavio da je iz Rijeke otišao jer "nije želio u momčad uvrstiti sina od sponzora", misleći na Stevena Juncaja, sina američkog poduzetnika Georgea Juncaja.

U Osijeku očekuju da će Sopić svojim energičnim pristupom i čvrstom rukom probuditi momčad i vratiti samopouzdanje u svlačionicu. Njegova premijera na klupi Bijelo-plavih očekuje se već u nedjelju, kada Osijek na domaćem terenu dočekuje Varaždin. Nakon toga slijedi gostovanje na Poljudu protiv Hajduka.