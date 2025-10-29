Obavijesti

Sport

Komentari 1
NASLIJEDIO ROŽMANA

Željko Sopić novi trener Osijeka

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Željko Sopić novi trener Osijeka
Uzvratna utakmica 2. pretkola Europske lige između Rijeke i Corvinul | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Željko Sopić najviše se istaknuo u HNL-u tijekom vođenja Gorice, koju je u teškoj situaciji uspio spasiti od ispadanja, te u Rijeci, s kojom je u sezoni 2023./2024. osvojio drugo mjesto

Nogometni klub Osijek potvrdio je na svojim društvenim mrežama da je Željko Sopić (51) preuzeo mjesto glavnog trenera "bijelo-plavih". U Grad na Dravi dolazi kao nasljednik Simona Rožmana, s kojim je klub ranije u srijedu raskinuo suradnju. Slovenski stručnjak ostavio je Osijek na pretposljednjem mjestu ljestvice, s devet osvojenih bodova u 11 kola, koliko ima i posljednji Vukovar.

Sopić će treći put u karijeri voditi hrvatskog prvoligaša, nakon što je ranije bio trener Gorice i Rijeke. Osim toga, vodio je i Rudeš, Dinamo II te inozemne klubove Sabah iz Azerbajdžana i Widzew iz Lodza, koji je napustio u kolovozu ove godine nakon 15 utakmica (pet pobjeda, dva remija i osam poraza).

SVE NA JEDNOM MJESTU Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu
Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu

Najviše se istaknuo u HNL-u tijekom vođenja Gorice, koju je u teškoj situaciji uspio spasiti od ispadanja, te u Rijeci, s kojom je u sezoni 2023./2024. osvojio drugo mjesto. U 44 utakmice na riječkoj klupi ostvario je 26 pobjeda, deset remija i osam poraza. U Poljskoj je ove godine izjavio da je iz Rijeke otišao jer "nije želio u momčad uvrstiti sina od sponzora", misleći na Stevena Juncaja, sina američkog poduzetnika Georgea Juncaja.

U Osijeku očekuju da će Sopić svojim energičnim pristupom i čvrstom rukom probuditi momčad i vratiti samopouzdanje u svlačionicu. Njegova premijera na klupi Bijelo-plavih očekuje se već u nedjelju, kada Osijek na domaćem terenu dočekuje Varaždin. Nakon toga slijedi gostovanje na Poljudu protiv Hajduka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Najljepša sportašica voli odmarati bez briga, ali i gaćica
MALO TOGA OSTAVLJA MAŠTI

FOTO Najljepša sportašica voli odmarati bez briga, ali i gaćica

Juttu Leerdam mnogi smatraju najatraktivnijom sportašicom svijeta. Dok čeka početak priprema za Zimske olimpijske igre i utrku u brzom klizanju, plijeni pozornost gdje god se pojavi, i zbog face zaručnika
Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
UŽIVO Cibalia - Hajduk 0-0: Gosti i dalje bez ideje u napadu, domaći sve bliži pucanju penala
PRIJENOS OSMINE FINALA

UŽIVO Cibalia - Hajduk 0-0: Gosti i dalje bez ideje u napadu, domaći sve bliži pucanju penala

Hajduk nije pokazao puno toga prema naprijed, a sjajna Cibalia se uspjela obraniti od svih opasnosti. Domaći su i poveli, ali je gol poništen zbog zaleđa. Igrat će se produžeci

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025