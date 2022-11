Šoštarić: Opet nisam zaspao do jutra. Blažević? Sve ovisi o njoj

Hrvatske rukometašice ostvarile su prvi cilj na Europskom prvenstvu. Prošle su skupinu s dva boda koja su nada u drugom krugu, u kojem će samo Norveška imati četiri boda.

Nismo pobijedili Švicarsku, ali nakon -2 u zadnje dvije minute i remi (26-26) je ispao dobar.

- Nisam takvih utakmica previše odigrao, a imam ih iza sebe stotine i stotine. Nisam po običaju zaspao do pola tri jer mi se u glavi vrtjelo milijun stvari. Ne znam kako da objasnim to što se dogodilo, promašivali smo zicere, a imam osjećaj da smo na +4 deset minuta prije kraja mislili da je gotovo. Švicarke imaju taj njemački mentalitet, ne odustaju, ali cure ih nisu podcijenile, nema to veze. No, bitno je da smo prošli i da imamo dva boda u drugom krugu i tu je priča gotova.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Drugi krug otvaramo sa Slovenijom u četvrtak (18:00) u punim Stožicama. I Danska, koja nas čeka u subotu, i Švedska, protiv koje zatvaramo drugi krug 16. studenog, prenijeli su dva boda u Ljubljanu.

- To će biti rat iz utakmice u utakmicu. I za to treba ogroman roster i mogućnost rotacija. Slovenija ima kostur ekipe iz Krima, koji je preuzeo i izbornik Dragan Adžić s ciljem da ih pripremi za ovaj Euru, dok je vanjska linija u inozemstvu; Stanko, Gros, Omoregie, Lazić, to je svjetska kvaliteta. Dobili smo ih u ovim pripremama dvaput u Laškom, ali mi smo uvijek u najvažnijim utakmicama odgovorili kvalitetno. Bit će to pravi derbi, u kojem će se vidjeti puno lijepih stvari i vjerujem da mi to možemo pobijediti.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Valentina Blažević zbog ozljede je propustila Švicarsku, hoće li moći protiv Slovenije?

- Njena ozljeda nije nova, to je stara ozljeda i liječnik je rekao da sve ovisi o njenom osjećaju. Ona kaže da je bolje i vjerujem da će igrati. Jako nam je bitna, i drugima je puno lakše s njom. Kad su nam jučer Švicarke stavile "flastera" na Posavec, s Vale bi to bila druga priča. Čujte, nama u vanjskoj liniji već nedostaju Mičijević i Milosavljević, to je puno.

Dobitak bi bio na ovom Euru kada bi se Larissa Kalaus vratila u formu.

- Mi ne možemo u pet dana vraćati igrača u formu, to se radi u klubu. Da je Lara na razini kao 2020., voljeli bismo svi, ali očito još kod nje postoji taj strah zbog operacije ramena - završio je izbornik.

Stela Posavec jučer je vodila igru Hrvatske, sve do pada u završnici.

- Sama sam tražila predah, možda je bilo u redu i da trener pokuša s drugima, da promijeni napad. Bitno da smo prenijeli dva boda.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Slovenija?

- Dobile smo ih u prijateljskima i ove godine i prije toga u dvije, ali nećemo se zbog toga opustiti. Ana Gros im je glavna igračica definitivno, ali i mi imamo adute i na tome gradimo igru. Meni osobno jako pomaže igra u Ligi prvakinja jer sam vidjela da na 100 posto moraš ulaziti u svaki kontakt, prolaz - završio je naš mali "kompjuter" iz Strahonineca.



