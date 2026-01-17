Šoštarić: Ovo nije pokazatelj naše snage, moramo se opustiti

Hrvatska rukometna reprezentacija pobijedila je Gruziju 32-29 na startu Europskog prvenstva. Očekivali smo lakšu utakmicu, što je priznao i igrač utakmice Mario Šoštarić.

- Bitna su dva boda, ali dosta su nas potrošili Gruzijci. Znali smo da su odlična reprezentacija, imaju dobre pucače izvana. Ušli smo u prevelikom grču u utakmicu, gubili šest razlike, što je neprihvatljivo. Dobro je što smo se vratili, ali moramo dosta bolje, koncentriranije, a pogotovo u napadu. Bit će teže protiv Nizozemske.

Dobro je što niste odustali, a obrana nije funkcionirala od početka?

- Nismo do 20. minute napravili nijedan faul. Bilo je teško golmanima jer smo ih ostavili na streljani. Morali smo koristiti 5-1 na ovoj utakmici što je pokazatelj da nismo igrali dobro. Vjerujem da možemo dosta bolje, a nadam se da ćemo Nizozemsku shvatiti još ozbiljnije. Znamo da smo bolji, moramo se opustiti.

Napad je bio problematičan, bilo je dosta tehničkih grešaka?

- Moramo analizirati utakmicu, pogledati akcije koje smo izradili. Svatko kod sebe mora napraviti analizu. Početak je prvenstva, bili smo u grču, a sami smo si stvorili pritisak. Moramo se opustiti i igrati kako znamo. Ovo nije bio realan pokazatelj naše snage - rekao je igrač utakmice s osam golova.

Ivan Martinović zabio je jedan od najvažnijih golova na utakmici nekoliko minuta prije kraja.

- Veliki kaos na početku, u grču smo krenuli u utakmicu. Svi smo željeli i previše pa nismo našli našu igru. Prvih 20 minuta Gruzija je iskoristila što nismo igrali kako smo planirali. Nismo se predali i pokazali smo karakter, a na kraju je najvažnije da su tu dva boda.

Najvažnija je pobjeda?

- Svi su na visokoj razini na Europskom prvenstvu, a Nizozemci igraju bolje i brže nego Gruzija. Hvala navijačima koji su nas bodrili kroz cijelu utakmicu, bez obzira na rezultat. Obećajem bolju igru.

Kako se oporaviti?

- Iskusni smo, imali smo i cijeli tim za pripremu. Veći problem je psiha, nećemo tako dobro spavati večeras. Moramo se smiriti i opustiti, a prva utakmica je uvijek najteža - rekao je kapetan Hrvatske.

Rukometaši iduću utakmicu igraju protiv Nizozemske, a u skupini je još i Švedska.