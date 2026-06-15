Nagelsmann otkrio sastav zbog novinara od 88 godina: 'Budući da vam je rođendan, reći ću...'

Na konferenciji za medije uoči utakmice Njemačke protiv Curaçaa (7-1) u Houstonu dogodila se scena kakva se rijetko viđa na Svjetskom prvenstvu.

Na pressici je sjedio Hartmut Scherzer, legenda njemačkog sportskog novinarstva, koji je tog dana slavio 88. rođendan i u Houstonu prati svoje 17. Svjetsko prvenstvo, prvo je bilo još 1962. u Čileu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO USA REPORT 24SATA | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Kada je rekao da želi postaviti pitanje izborniku Julianu Nagelsmannu (38), cijela dvorana zapljeskala je stojeći.

Scherzer je pitao hoće li mladi branič Nathaniel Brown (22) početi utakmicu, a Nagelsmann je napravio iznimku kakvu izbornici gotovo nikad ne čine.

- Inače ne volim otkrivati početnu postavu, to je pravilo. Ali budući da vam je rođendan, da, on će početi - rekao je.

🇩🇪 Wunderbare Geste bei der Pressekonferenz vor dem WM-Start gegen Curaçao: Julian Nagelsmann gratuliert Reporter-Legende Hartmut Scherzer, der heute seinen 88. Geburtstag feiert und seine 17. (!) WM als Journalist begleitet. „Trinken Sie heute ein Bierchen“, sagt Nagelsmann.… pic.twitter.com/lGSZ7Gha2Y — Kerry Hau (@kerry_hau) June 14, 2026

Scherzer je rođen 1938. godine, kao mladić bavio se boksom, a karijeru je izgradio kroz desetljeća putovanja i izvještavanja. Pratio je 21 Olimpijske igre, 33 Tour de Francea, bio na Svjetskim prvenstvima na kojima su igrali Pelé, Maradona i Messi te pratio sva tri njemačka naslova, 1974., 1990. i 2014. godine.

S 88 godina putovao je 12 sati avionom kako bi bio u Houstonu, a na pitanje zašto to i dalje radi, odgovorio je jednostavno.

- Strast. Samo i isključivo strast - otkrio je.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Nagelsmann je na trenutak pretvorio standardnu novinsku konferenciju u počast čovjeku koji je cijeli život proveo uz sport, stadione i novinarske rokove.