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Nagelsmann otkrio sastav zbog novinara od 88 godina: 'Budući da vam je rođendan, reći ću...'

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 4 min
Nagelsmann otkrio sastav zbog novinara od 88 godina: 'Budući da vam je rođendan, reći ću...'
Foto: Annegret Hilse/REUTERS

Njemački izbornik Julian Nagelsmann prekinuo je konferenciju za medije kako bi čestitao 88. rođendan legendarnom novinaru Hartmutu Scherzeru i kao poklon mu otkrio dio početne postave

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Na konferenciji za medije uoči utakmice Njemačke protiv Curaçaa (7-1) u Houstonu dogodila se scena kakva se rijetko viđa na Svjetskom prvenstvu.

Na pressici je sjedio Hartmut Scherzer, legenda njemačkog sportskog novinarstva, koji je tog dana slavio 88. rođendan i u Houstonu prati svoje 17. Svjetsko prvenstvo, prvo je bilo još 1962. u Čileu.

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Kada je rekao da želi postaviti pitanje izborniku Julianu Nagelsmannu (38), cijela dvorana zapljeskala je stojeći.

Scherzer je pitao hoće li mladi branič Nathaniel Brown (22) početi utakmicu, a Nagelsmann je napravio iznimku kakvu izbornici gotovo nikad ne čine.

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- Inače ne volim otkrivati početnu postavu, to je pravilo. Ali budući da vam je rođendan, da, on će početi - rekao je.

Scherzer je rođen 1938. godine, kao mladić bavio se boksom, a karijeru je izgradio kroz desetljeća putovanja i izvještavanja. Pratio je 21 Olimpijske igre, 33 Tour de Francea, bio na Svjetskim prvenstvima na kojima su igrali Pelé, Maradona i Messi te pratio sva tri njemačka naslova, 1974., 1990. i 2014. godine.

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S 88 godina putovao je 12 sati avionom kako bi bio u Houstonu, a na pitanje zašto to i dalje radi, odgovorio je jednostavno.

- Strast. Samo i isključivo strast - otkrio je.

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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nagelsmann je na trenutak pretvorio standardnu novinsku konferenciju u počast čovjeku koji je cijeli život proveo uz sport, stadione i novinarske rokove.

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