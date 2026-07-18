SP UŽIVO Bronca za Englesku ili Francusku, sutra veliko finale

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Francuska i Engleska večeras od 23 sata u Miamiju igraju utakmicu za broncu, u okršaju koji ni jedan tabor nije planirao igrati. Francuzi su ispali od Španjolske 0-2, Englezi od Argentine 1-2, a Thomas Tuchel i sam je priznao da 'nitko ne želi igrati ovu utakmicu'.

Didier Deschamps završava svoju dugu karijeru na klupi Francuske u okršaju koji nije bio u planovima, dok je Tuchel u Engleskoj pod vatrom kritika zbog taktičkih odluka u polufinalu.

Engleska je povela, ali Argentina je preokrenula, a Francuzi su u polufinalu bili bijedni u napadu s jedva 0,31 očekivanih golova.

Obje momčadi imaju motiv završiti na postolju, Englezima bi bronca bila drugi najbolji plasman u povijesti, a Francuzima treća brončana medalja nakon 1958. i 1986.