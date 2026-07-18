Svjetsko prvenstvo ulazi u završnicu. Danas od 23 sata Francuska i Engleska igraju za broncu u Miamiju, a u nedjelju od 21 sat Španjolska i Argentina igraju za naslov svjetskog prvaka u New Jerseyu
37. DAN MUNDIJALA
SP UŽIVO Bronca za Englesku ili Francusku, sutra veliko finale
Live
Sortiranje događaja
NAJAVA
Francuska i Engleska večeras od 23 sata u Miamiju igraju utakmicu za broncu, u okršaju koji ni jedan tabor nije planirao igrati. Francuzi su ispali od Španjolske 0-2, Englezi od Argentine 1-2, a Thomas Tuchel i sam je priznao da 'nitko ne želi igrati ovu utakmicu'.
Didier Deschamps završava svoju dugu karijeru na klupi Francuske u okršaju koji nije bio u planovima, dok je Tuchel u Engleskoj pod vatrom kritika zbog taktičkih odluka u polufinalu.
Engleska je povela, ali Argentina je preokrenula, a Francuzi su u polufinalu bili bijedni u napadu s jedva 0,31 očekivanih golova.
Obje momčadi imaju motiv završiti na postolju, Englezima bi bronca bila drugi najbolji plasman u povijesti, a Francuzima treća brončana medalja nakon 1958. i 1986.
Preporučeni članci
${content}