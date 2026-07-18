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Bijela kuća brani Argentinu, Britanci bijesne zbog Falklanda

Piše Bruno Lukas,
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Bijela kuća brani Argentinu, Britanci bijesne zbog Falklanda
Foto: Paul Childs/REUTERS
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Argentinski igrači razvili su transparent s natpisom o Falklandskim otocima i pjevali povike o teritorijalnim zahtjevima nakon prolaska u polufinale, što je izazvalo oštru reakciju britanske vlade

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Nakon dramatične pobjede 2-1 protiv Engleske polufinalu Svjetskog prvenstva, argentinski igrači slavili su uz transparent koji se odnosio na Falklandske otoke i pjevali povike kojima su iskazivali teritorijalne pretenzije.

Argentinska potpredsjednica Victoria Villarruel podržala je incident objavom na X-u uz video koji je prikazivao argentinske vojnike i porukom.

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- Falklandski otoci su argentinski. Zabranili su im dovođenje na stadion i zaboravili da ih nosimo u krvi i srcima - napisala je.

Bijela kuća branila je pravo argentinske nogometne reprezentacije na slobodu govora nakon kontroverznog slavlja, a na pitanje jesu li igrači pogriješili, Andrew Giuliani, voditelj radne Fifa skupine Bijele kuće, rekao je u petak da je momčad imala priliku i sposobnost 'dati te izjave' u SAD-u.

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Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS

Downing Street je reagirao oštro. Glasnogovornik britanskog premijera rekao je da 'otoci definitivno jesu naši' i da 'predanost Falklandima nikada neće posustati', te je ponovio poziv Fifi da istraži incident, prenosi BBC.

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Vlada Falklandskih otoka izjavila je da je 'razočarana, ali ne i iznenađena', dodavši da ne želi da se 'otoci koriste kao politička nogometna lopta'. 

Sukob između Britanije i Argentine oko tog teritorija trajao je 74 dana 1982. i odnio živote 255 britanskih vojnika, tri otočana i 649 argentinskih vojnika.

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