Španjolci: 'Bivol' je protutnjao Maksimirom! Pa to nisu uspjeli ni Real ni Barcelona u Zagrebu

Težak poraz Dinama od Celte Vigo (0-3) u četvrtom kolu Europske lige odjeknuo je španjolskim medijskim prostorom. Novinari s Pirinejskog poluotoka ne štede riječi hvale za "besprijekornu predstavu" svoje momčadi, slaveći dominantnu pobjedu koja je osigurana već u prvom poluvremenu i koja je, kako ističu, srušila mit o Maksimiru kao neosvojivoj tvrđavi za španjolske klubove. Od naslovnica koje vrište o "kaosu u Zagrebu" do detaljnih analiza taktičke superiornosti, Celta je prikazana kao momčad koja je održala nogometnu lekciju Modrima.

"Kaos u Zagrebu" i "Besprijekorna predstava"

Jedan od najuglednijih sportskih dnevnika, Diario As, donosi naslov koji najbolje sažima viđeno na terenu: "Bivol je napravio kaos u Zagrebu". Referiraju se, naravno, na Pabla Durána, dvostrukog strijelca čiji je nadimak "El Búfalo" (Bivol).

"Pablo Durán uništio je Dinamo s dva gola u prvom poluvremenu. Iago Aspas i Bryan Zaragoza priredili su šou u uvjerljivoj pobjedi Celte Vigo", navodi se u tekstu, uz opasku kako Dinamovi pokušaji u drugom poluvremenu nisu donijeli nikakvu promjenu.

"Nastavili su u istom duhu kao i u prvom poluvremenu, premještajući loptu u potrazi za prilikama koje se nikada nisu dogodile. Celta je igrala vrlo lagodno, kontrolirajući igru s loptom i bez nje."

Sličan ton donosi i katalonski Mundo Deportivo, koji piše o "besprijekornoj predstavi Celte Vigo".

Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

"Igrači Claudija Giráldeza potpuno su nadmašili hrvatsku momčad u prvom poluvremenu iz snova. U drugom dijelu su popustili pritisak, kontrolirali tempo i lako održavali vodstvo. Ovo je prestižna pobjeda za Celtu, demonstracija njihovog kontinuiranog rasta i europska noć koja će ostati urezana u njihovu noviju povijest", ističe se u članku.

Španjolski Eurosport pobjedu naziva "savršenom", dok većina medija konstatira kako je Celta "nokautirala" Dinamo i potvrdila svoju kandidaturu za izravan plasman u osminu finala Europske lige.

Heroji večeri: Durán, Aspas i nezaustavljivi Zaragoza

U središtu svih analiza nalaze se trojica igrača Celte. Pablo Durán, "Bivol", slavljen je kao egzekutor koji je s dva gola riješio utakmicu. Mediji poput Mediotiempa ističu njegovu nevjerojatnu priču, podsjećajući da je prije samo pet godina igrao u amaterskoj ligi. Njegov prvi gol već u četvrtoj minuti, nakon sjajne asistencije Iaga Aspasa, opisan je kao ključan trenutak koji je "povećao sumnje u redovima Dinama".

Iago Aspas je, prema pisanju španjolskih medija, bio mozak operacije. "Celta je igrala u ritmu Aspasa", piše Marca, dok ElDesmarque navodi da je legendarni kapetan "predvodio još jednu europsku izložbu" te da "interpretira igru bolje nego ikad" s nove pozicije koju mu je Giráldez namijenio.

Treći junak bio je Bryan Zaragoza. Njegovi prodori po lijevoj strani opisani su kao nerješiva enigma za Dinamovu obranu, posebice za Kévina Théophilea-Catherinea.

"Zaragoza je prošao pokraj Théophilea kao da ga nema", piše se u kronologiji utakmice, a upravo je njegova akcija dovela do autogola Sergija Domíngueza za 2-0. Njegova brzina i direktnost bili su konstantna prijetnja koja je otvarala prostor suigračima.

Srušena povijesna maksimirska utvrda

Ono što ovoj pobjedi daje dodatnu težinu u očima španjolskih medija jest povijesni kontekst. Marca u svojoj najavi, ali i izvještaju, naglašava kako je Celta "nadjačala Dinamo Zagreb, koji je kod kuće bio praktički nepobjediv". Podsjećaju na impresivan podatak da do ove utakmice nijedan španjolski klub u povijesti nije slavio u Maksimiru s više od jednog gola razlike, a da nitko "modrima" nije zabio više od dva gola još od Valencije davne 1963.

"Celta je skinula stigmu sa španjolskih klubova", pišu manji portali, ističući da su momčadi poput Real Madrida, Barcelone, Atletica i Seville u prošlosti imale velikih problema na zagrebačkom stadionu. Uvjerljiva pobjeda od 3-0 stoga nije samo tri boda, već i prekid jedne nevjerojatne tradicije, što pobjedu čini još slađom za navijače iz Viga.

Taktičko iznenađenje i pogled prema Barceloni

Zanimljiv detalj koji ističe nekoliko medija, uključujući ElDesmarque i Mediotiempo, jest odluka trenera Claudija Giráldeza da na klupi ostavi čak pet standardnih prvotimaca. Marcos Alonso, Ilaix Moriba, Óscar Mingueza, Ferran Jutglà i Borja Iglesias utakmicu su započeli s klupe, "možda zbog nedjeljne ligaške utakmice protiv Barcelone".

Ta činjenica dodatno pojačava dojam o Celtinoj moći. Sa "zagušujućim pritiskom i svježim igračima Celta je umanjila suparnika koji je u natjecanje stigao neporažen", navodi se u analizi. To pokazuje dubinu i kvalitetu momčadi, ali i taktičku zrelost trenera koji je uspio ostvariti dominantnu pobjedu i istovremeno odmoriti ključne igrače za derbi La Lige.

Maksimir pod povećalom: "Jedan od najružnijih stadiona"

Osim same utakmice, španjolskim novinarima nije promaknuo ni ambijent. Portal Faro de Vigo, lokalni medij iz Galicije, posvetio je dio teksta stadionu Maksimir.

"Navijači koji stignu na stadion primijetit će da će, čak i nakon početnog zvižduka, istočna tribina biti potpuno prazna. Nije riječ o kazni ili bojkotu, već o činjenici da je taj dio zatvoren iz sigurnosnih razloga još od potresa u ožujku 2020.", objašnjavaju svojim čitateljima.

Pritom nisu bili blagi u ocjeni, citirajući nedavno istraživanje koje je Maksimir svrstalo na treće mjesto najružnijih stadiona u Europi. Ipak, tekst završava u ironičnom tonu: "Ironično, ni naš Balaídos nije prošao bolje. Zbog dugotrajne rekonstrukcije i nedovršenih radova, naš je stadion zauzeo drugo mjesto među najmanje privlačnima u Europi."

Na kraju, konsenzus španjolskih medija je jasan: Celta je u Zagrebu odigrala jednu od svojih najboljih europskih utakmica u novijoj povijesti. Bila je to noć potpune dominacije, taktičke perfekcije i individualnog bljeska, noć u kojoj je srušena jedna duga tradicija i u kojoj je Dinamo izgledao nemoćno, kao rijetko kada na svom terenu protiv španjolskih suparnika.