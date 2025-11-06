'Theophile je dovoljno iskusan, bit će prilika za Mikića. A mene mogu vrijeđati, ali igrače ne!'

Dinamo je u 4. kolu Europske lige doživio težak poraz, Celta je uvjerljivo prohujala Maksimirom i slavila 3-0. Bila je to dosta blijeda predstava zagrebačkog kluba koji je doživio prvi europski poraz sezone. OK, stanje na ljestvici Europske lige i dalje nije zabrinjavajuće, ali Dinamove igre iz tjedna u tjedan itekako jesu. Nešto ne štima, to se vidi iz aviona, "modri" ne izgledaju kao ozbiljna momčad, ne djeluju niti kao složan kolektiv.

- Čestitam Celti, zaslužena pobjeda. Svaka greška se u Europi kažnjava, a mi smo danas odmah iz prve situacije primili gol. Imali smo neke situacije kod 1-0, nismo dobro to završili, pa smo primili i drugi. Tu smo morali bolje reagirati. Hoxha je dobro probijao njihovu stranu, pogodili smo i stativu. Pokušali smo na poluvremenu nekim izmjenama nešto promijeniti, ali su oni stali u dobar blok. Mislim da smo zaslužili bar jedan gol - kaže Kovačević, pa dodaje:

- Napravili smo samo šest prekršaja? Statistika kaže da smo imali više kornera, šuteva, posjed lopte... eto, to je statistika. Brzi su, znali smo da su jaki na širokom prostoru. Ali kad je netko brži i raspoloženiji onda je to tako. Moramo doma u svakom slučaju biti agresivniji ako želimo pobjeđivati takve momčadi.

Kako komentirate Nevistićevu formu?

- Ne bih volio pojedinačno pričati, on je jako dobro branio protiv Rijeke. Prvi gol je bio teško obranjiv, pa smo onda primili autogol..., teško je tu mogao nešto bolje reagirati.

Što ste rekli igračima na poluvremenu?

- Teško je bilo što pametno reći, gubimo 3-0, a u nekim dijelovima igre smo bili dobro. Vjerovali smo da možemo nešto okrenuti, htjeli smo zabiti u prvih 15-ak minuta nastavka, ali nismo uspjeli. Da smo zabili jedan gol, možda bi se nešto zakompliciralo, pa bi uz pomoć sjajne publike nešto napravili, ali nismo uspjeli danas u tom naumu.

Theophile na desnom boku, niste se odlučili za Mikića?

- Razmišljali smo o Mikiću, ali Theophile je dovoljno iskusan. Sad u nedjelju nas čeka Istra, htjeli smo prvo poluvrijeme zatvoriti taj desni bok, ali eto ovako je ispalo. Ma bit će puno prilika za Mikića.

Što očekujete dalje, sad slijedi gostovanje u Puli?

- Moramo se dići, već sam u svlačionici održao govor poslije utakmice, moramo se dići iznad ovog. Ako smo pametni, naučit ćemo nešto iz ovog poraza. HNL? Ne smijemo više kiksati. U Puli nikad nije bilo lagano, neće biti ni nama u nedjelju. Imamo kvalitetu, dva dana do tada, pa da pobijedimo Istru. U HNL-u smo imali previše loših utakmica da bismo si nešto slično dozvolili u nedjelju.

Koliko su svlačionicu uzdrmali svi natpisi oko Josipa Mišića proteklih dana, sve što se pisalo oko njega poslije utakmice s Rijekom?

- Sve to negativno utječe na sve nas, ali Josip je dovoljno iskusan, puno smo pričali. Žao mi je što je sve onako ispalo. Najviše mi je žao kad je ovako pun stadion, a mi nismo pravi. Teško je, kažem, imali smo više driblinga, probijali smo stranu više puta, ali oni su zabijali kad je trebalo.

Pogađaju li vas sve češće kritike navijača?

- To je dio ovog posla, nekad su me hvalili, ja sve poštujem. Ne volim kad se vrijeđa moje igrače, mogu mene, s tim nemam nikakvih problema, takav je trenerski život. Nemam problema s tim, radim posao najbolje što mogu, a javnost će suditi kakav sam i što radim.

Igrači kažu da su uz vas, kakva je atmosfera u svlačionici?

- Mi imamo dobru grupu dečki, to su vrhunski dečki, puno se toga promijenilo na ljeto. Trude se oni, sve nas malo ovo pogađa. Trener sam Dinama, javna sam ličnost. Želim da budemo još bolji. Mislim da smo na dobrom putu, ne pričam sad o Celti, ali neke druge utakmice koje smo gubili, to si ne smijemo dopustiti. Tu je 30 igrača, pa svi mi, valjda nas je 50 u svlačionici, nemam što zamjeriti igračima. Siguran sam da će oni ostvariti ono što navijači Dinama traže.

Kulenović i Beljo su "trpali" na početku sezone, sad je dojam da Dinamov napad ovisi samo o Hoxhi.

- Razmišljamo o svemu, na početku su zabijali obojica, sad nažalost je to nekako stalo. Vrtimo ideje, to je život napadača. Tu je još i Bakrar, vidjet ćemo za nedjelju. Ne sumnjam u svoje napadače, to je mala kriza, zabijat će oni i dalje, ne brinem ja za njih.

Puno skupo plaćenih igrača je večeras počelo na klupi...

- Neki klubovi plaćaju igrače i više, pa ih čekaju da se prilagode. Ne tražim alibije, treba to sve uklopiti, nije ni njima lako. Dobro radimo, ali želimo još sve popraviti, znamo što je Dinamo. Znam da se moji igrači trude, ne gledam koliko tko vrijedi, već samo treninge - završio je Kovačević.

Trener Celte Claudio Giraldez nije se nadao ovako laganoj pobjedi u Zagrebu.

- Svi bi vjerojatno potpisali devet bodova u prve četiri utakmice ovog natjecanja, ali nama je sad fokus isključivo na prvenstvenoj utakmici s Barcelonom. Lijepo je imati takav bodovni učinak, ali još je predaleko za razmišljanje o sljedećim rundama Europske lige. Zadovoljan sam utakmicom, odigrali smo najkompletnije poluvrijeme sezone - kaže Giraldez, pa dodaje:

- U nastavku je Dinamo ubacio ofenzivno orijentirane igrače, na bekove su praktički stavili krila, ali smo sve dobro zatvorili. Odigrali smo kompletnu i inteligentnu utakmicu, moram biti jako zadovoljan. Pogotovo jer smo napravili brojne rošade u momčadi, mijenjali i smo i neke igrače i kompletan sustav.

Čak deset gostujućih igrača koji su večeras zaigrali u Maksimiru prošli su omladinsku školu Celte, a u njoj je dugi niz godina radio i Giraldez.

- Imam potpuno povjerenje u igrače koji su iz naše škole, ali i u sve ostali. Možda su se neki zabrinuli kad su vidjeli našu početnu postavu na ovom teškom gostovanju, bilo je tu puno mladih i još nedokazanih igrača, ali bili smo pravi. Znamo svoju ideju igre, odradili smo dobrih 90 minuta gdje su padale velike europske momčadi, pa nedavno i Fenerbahče.