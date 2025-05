Španjolci: Budimir je na pragu transfera karijere, želi ga Real!?

Napadač hrvatske reprezentacije Ante Budimir (33) igra sezonu karijere, a uskoro bi mogao ostvariti transfer karijere. Za Osasunu je ove sezone u La Ligi postigao 21 gol, a više od njega postigli su samo megazvijezde Barcelone i Reala. Robert Lewandowski nalazi se na drugom mjestu ljestvice strijelaca s 25 golova, dok ljestvicu predvodi Kylian Mbappé s 29 golova. Budimirove igre nisu prošle nezapaženo. Već se ranije govorilo da za njega interes pokazuje talijanski velikan Juventus, no sada neki španjolski mediji prenose da bi Budimir mogao ostati u Španjolskoj jer ga želi Real Madrid.

Eduardo Inda je u emisiji El Chiringuito de Jugones iznio ovu informaciju.

"Real Madrid smatra da im nedostaje Joselu, koji je prošle godine bio ključan i radio za momčad... Realu nedostaje tip igrača kao što je Joselu; iskusni napadač, naviknut na klupu, koji ulazi kada ga zatrebaju. Alonso traži upravo takvog igrača i usmjerio je pozornost na Antu Budimira. Ima 33 godine i vrlo je sličan Joseluu", pišu Španjolci.

Ispisao povijest Osasune

Budimir je ove sezone ušao i u povijest Osasune. Sredinom ožujka srušio je klupski rekord u La Ligi postigavši 58. gol, čime je nadmašio najboljeg strijelca Osasune Sabina Andoneguija. Od tada je zabio još sedam puta i time se približio najboljim hrvatskim strijelcima u Španjolskoj. Ljestvicu predvode Davor Šuker i Alen Peternac. Šuker je zabio po 24 gola za Sevillu 1994. i Real Madrid 1997. godine, dok je Peternac 1997. postigao 23 gola za Real Valladolid.

"Jedan od igrača koji je najviše nedostajao Realu ove sezone bio je Joselu. Ne zato što je bio neupitni prvotimac poput Kroosa ili igrač franšize, već zbog svoje specifične uloge. Zabijao je u teškim trenucima i rješavao utakmice, što je pokazao s dva ključna gola u uzvratu polufinala Lige prvaka protiv Bayerna na Bernabéuu. Zato Real Madrid traži novog Joselua i usmjerio je pozornost na devetku Osasune, Antu Budimira. Ovaj iskusni napadač, koji je dokazao da zna zabijati golove, postigao je impresivnih 21 pogodak ove sezone, četiri više nego Vinicius i Rodrygo zajedno. Iako ima 33 godine, trebao bi zamijeniti Mbappéa i ulaskom s klupe donositi kvalitetne minute", navodi Diario.

Budimirova otkupna klauzula iznosi 20 milijuna eura, a nekoliko europskih klubova pokazalo je interes za njega, iako s Osasunom ima ugovor do lipnja 2027. Taj iznos svaka vrhunska momčad može platiti, no OK Diario piše da Real želi smanjiti cijenu pa je, uz određeni iznos novca, spreman poslati nekoliko mlađih igrača na posudbu u Pamplonu.