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PROMETNO NA POLJUDU

Španjolci: Hajduk želi dovesti napadača Atletico Madrida

Piše Domagoj Vugrinović,
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Španjolci: Hajduk želi dovesti napadača Atletico Madrida
Foto: Jonathan Moscrop/PRESS ASSOCIATI
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Martín je ove sezone čak bio starter u prvom kolu protiv Rayo Vallecana, ali teško može očekivati ozbiljniju minutažu u snažnoj konkurenciji Atlético Madrida

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Posljednjih dana, osobito posljednjih sati jako je prometno na Poljudu. Nakon što je klub doveo Leandera Dendonckera, neslužbeno smo doznali da je blizu dolaska i Esmir Barjakterević, a sada je Hajduk je ozbiljno zagrizao za Carlosa Martína (24), napadača Atlético Madrida kojem je posljednjeg dana prijelaznog roka u Španjolskoj propao gotovo dogovoren odlazak u Almeríju. Splićani su se za njega zanimali i ranije, a nakon neočekivanog raspleta ponovno im se otvorio put prema realizaciji transfera. O mogućem dolasku Martína na Poljud sada piše i Marca, jedan od najpoznatijih španjolskih sportskih listova, koja navodi da se Hajduku otvorila prilika za njegovo dovođenje. 

Martín je trebao otići na posudbu u Almeríju, a dva kluba postigla su dogovor. Ipak, potrebna dokumentacija nije na vrijeme stigla u sustav La Lige pa transfer nije registriran prije zatvaranja prijelaznog roka. Almería je zbog takvog raspleta ostala izrazito nezadovoljna, dok je napadač zasad ostao član Atlético Madrida.

Atletico Madrid U19 v Salzburg U19 - UEFA Youth League - Semi Final - Colovray Sports Centre
Foto: Jonathan Moscrop/PRESS ASSOCIATI

Upravo je propast tog transfera bitno promijenila Hajdukovu poziciju. Za Martína su se prethodno zanimali Levante, Valladolid, Tenerife, Castellón i Southampton, ali španjolski i engleski klubovi sada ga više ne mogu registrirati jer su njihovi prijelazni rokovi završili.

Hrvatski prijelazni rok traje do 7. rujna pa Hajduk još ima vremena završiti posao. Splićanima je, međutim, važan i rok za prijavu igrača za ligašku fazu Konferencijske lige, zbog čega bi eventualni transfer trebalo realizirati što prije žele li Martína koristiti i u europskim utakmicama.

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Martín je dijete Atlética. U akademiju madridskog kluba stigao je još 2008. godine, a za prvu momčad debitirao je u studenome 2021. protiv Osasune. Za momčad Diega Simeonea skupio je devet nastupa bez gola, dok ga ugovor s Atléticom veže do ljeta 2029. godine. Najbolju sezonu seniorske karijere odigrao je 2023./24. na posudbi u Mirandésu. U 40 utakmica druge španjolske lige zabio je 15 golova, nakon čega mu je Atlético produžio ugovor.

Atletico Madrid U19 v Salzburg U19 - UEFA Youth League - Semi Final - Colovray Sports Centre
Foto: Jonathan Moscrop/PRESS ASSOCIATI

Kasnije je igrao na posudbama u Alavésu i Rayo Vallecanu. Za Alavés je u LaLigi upisao 27 nastupa i zabio dva gola, dok je drugi dio prošle sezone proveo u Rayu.

Martín je ove sezone čak bio starter u prvom kolu protiv Rayo Vallecana, ali teško može očekivati ozbiljniju minutažu u snažnoj konkurenciji Atlético Madrida. Simeone u napadu na raspolaganju ima, između ostalih, Juliána Álvareza, Alexandera Sørlotha i Jonathana Davida pa madridski klub pokušava pronaći sredinu u kojoj bi Martín redovito igrao.

Hajduku bi dobro došao igrač takvog profila jer Martín može pokriti više pozicija u napadu, a dodatnu potrebu za pojačanjem stvorila je i teška ozljeda Roka Brajkovića.

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