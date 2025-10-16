Španjolci: Modrić će se vratiti u Real, prihvatio je ideju Pereza

Iako i dalje igra na vrhunskoj razini u dresu Milana, Luka Modrić (40) sve više razmišlja o onome što slijedi nakon završetka profesionalne karijere. Hrvatski maestro planira se vratiti u Real Madrid, no ne žuri s odlukom, s obzirom na to da i u 41. godini pruža izvanredne partije. Njegov povratak u voljeni klub čini se izvjesnim, ali trenutačno ima druge prioritete, piše španjolski Defensa Central u tekstu pod naslovom "Modrić je prihvatio, a zatim odgodio povratak u Real Madrid".

Prema navodima istog izvora, Modrić je prihvatio ponudu predsjednika Florentina Péreza da se po završetku karijere vrati u Real Madrid, bilo kao ambasador kluba ili kao trener u omladinskoj školi. Ipak, odlučio je taj povratak privremeno odgoditi. Njegova je ideja uzeti godinu dana odmora nakon odlaska iz Milana i posvetiti se obitelji, bez žurbe i velikih obveza.

Nakon tog razdoblja planira upisati trenerske tečajeve i započeti karijeru u Realovoj akademiji, gdje bi preuzeo jednu od mlađih kategorija. Iako je plan povratka u Madrid već postavljen, Modrić je svjestan da se okolnosti mogu promijeniti. Njegove igre u Milanu i dalje su na iznimno visokoj razini, a klub je vrlo zadovoljan njegovim doprinosom te mu želi produžiti suradnju. U nadolazećim mjesecima Modrić i Real Madrid trebali bi detaljnije razgovarati o budućnosti, navodi španjolski medij.

Trenutačno je njegov glavni cilj Svjetsko prvenstvo 2026., na kojem se želi oprostiti od hrvatske reprezentacije i odvesti nacionalnu momčad što dalje moguće.