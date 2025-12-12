Obavijesti

Sport

Komentari 2
TEŠKA SITUACIJA

Španjolci nagađaju: Xabi Alonso je blizu otkazu. Možda ga dobije i ako pobijedi protiv Alavesa?!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Španjolci nagađaju: Xabi Alonso je blizu otkazu. Možda ga dobije i ako pobijedi protiv Alavesa?!
4
Foto: Phil Noble/REUTERS

Zanimljivo, trenutačna tablica ne pokazuje "realno" stanje stvari. Naime, prema modelu očekivanih bodova s obzirom na igru i omjer stvorenih i dopuštenih prilika, Real bi trebao imati 34,6 bodova, a Barcelona 32,92!

Nikad mira u madridskom Realu. Glamurozno blještavilo najveće svjetske nogometne pozornice "jede svoju djecu", a najbolje to osjeća i Xabi Alonso. Igračka legenda "kraljevskog kluba" nalazi se u jako nezahvalnoj poziciji kao trener. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida 04:39
Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida | Video: 24sata/pixsell

Poraz Reala od Manchester Cityja (1-2) ipak nije koštao Xabija posla, a indikativno je da su mnogi igrači "kraljeva" nakon utakmice izrazili javnu podršku treneru (Bellingham, Rodrygo, Courtois, Tchouameni). Međutim, ovakva kriza rezultata teško se preživljava u Madridu, a Real u posljednjih osam utakmica ima samo dvije pobjede. Tri utakmice su tri remizirali, a tri izgubili. 

JEDAN OD PROBLEMA Marca: Real Madrid se muči u napadu bez Kyliana Mbappéa
Marca: Real Madrid se muči u napadu bez Kyliana Mbappéa

Kada je Real Madrid pobijedio Barcelonu 2-1 na Santiago Bernabeuu, prednost se u La Ligi povisila na pet bodova. Danas su Katalonci vodeća momčad prvenstva s četiri boda više. Zanimljivo, trenutačna tablica ne pokazuje "realno" stanje stvari. 

Naime, prema modelu očekivanih bodova s obzirom na igru i omjer stvorenih i dopuštenih prilika, Real bi trebao imati 34,6 bodova, a Barcelona 32,92! A po trenutačnoj tablici "blaugrana" ima 40, a Madriđani 36 bodova. 

Missing Headline 2025-12-11
Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Ne pomažu Alonsu ni brojne ozljede, pogotovo u obrani, a novinar blizak klubu Jose Luis Sanchez objavio je informaciju da će Alonso biti smijenjen ako ne pobijedi Alaves u nedjelju. 

Madridski dnevnik As donosi informacije da bi i u slučaju pobjede protiv Alavesa mogao biti smijenjen, a navodno se upravi kluba nimalo ne sviđa što publika na stadionu zviždi igračima. Strpljenje je riječ koja se nakon poraza od Cityja provlačila kroz španjolske medije, ali čini se da su u ovom trenutku Marca, As i Cope složni; eventualni kiks protiv Alavesa Alonso će teško preživjeti. 

UEFA Champions League - Real Madrid v Manchester City
Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Njemački Sky već je objavio imena potencijalnih nasljednika, a među njima se ističu ona Jurgena Kloppa i Zinedinea Zidanea. Navijači Reala pružili su treneru podršku, ali ako se nastavi ovakva kriza rezultata, razlaz je jedino rješenje...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Dinamo - Betis 1-3: Novi europski šamar 'modrima'...
TREĆI PORAZ U NIZU

VIDEO Dinamo - Betis 1-3: Novi europski šamar 'modrima'...

Nakon poraza od Celte (3-0) i Lillea (4-0), Dinamo je u 6. kolu Europske lige doživio novi debakl. Betis je slavio 3-1 na Maksimiru, a sve je bilo gotovo u sedam minuta u prvom dijelu. Jedini go 'modrih' zabio je Galešić
Bodibilderica ima lice anđela, ali tijelo bi vas moglo prestrašiti
ZOVU JE HULK

Bodibilderica ima lice anđela, ali tijelo bi vas moglo prestrašiti

Izrazito je popularna na društvenim mrežama. Samo na Instagramu prati je gotovo dva milijuna ljudi. Ima tu i osuda i negativnih komentara. Rusku bodibildericu Vladislavu zbog fizičke građe zovu Hulk

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025