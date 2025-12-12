Španjolci nagađaju: Xabi Alonso je blizu otkazu. Možda ga dobije i ako pobijedi protiv Alavesa?!

Nikad mira u madridskom Realu. Glamurozno blještavilo najveće svjetske nogometne pozornice "jede svoju djecu", a najbolje to osjeća i Xabi Alonso. Igračka legenda "kraljevskog kluba" nalazi se u jako nezahvalnoj poziciji kao trener.

Poraz Reala od Manchester Cityja (1-2) ipak nije koštao Xabija posla, a indikativno je da su mnogi igrači "kraljeva" nakon utakmice izrazili javnu podršku treneru (Bellingham, Rodrygo, Courtois, Tchouameni). Međutim, ovakva kriza rezultata teško se preživljava u Madridu, a Real u posljednjih osam utakmica ima samo dvije pobjede. Tri utakmice su tri remizirali, a tri izgubili.

Kada je Real Madrid pobijedio Barcelonu 2-1 na Santiago Bernabeuu, prednost se u La Ligi povisila na pet bodova. Danas su Katalonci vodeća momčad prvenstva s četiri boda više. Zanimljivo, trenutačna tablica ne pokazuje "realno" stanje stvari.

Naime, prema modelu očekivanih bodova s obzirom na igru i omjer stvorenih i dopuštenih prilika, Real bi trebao imati 34,6 bodova, a Barcelona 32,92! A po trenutačnoj tablici "blaugrana" ima 40, a Madriđani 36 bodova.

Ne pomažu Alonsu ni brojne ozljede, pogotovo u obrani, a novinar blizak klubu Jose Luis Sanchez objavio je informaciju da će Alonso biti smijenjen ako ne pobijedi Alaves u nedjelju.

Madridski dnevnik As donosi informacije da bi i u slučaju pobjede protiv Alavesa mogao biti smijenjen, a navodno se upravi kluba nimalo ne sviđa što publika na stadionu zviždi igračima. Strpljenje je riječ koja se nakon poraza od Cityja provlačila kroz španjolske medije, ali čini se da su u ovom trenutku Marca, As i Cope složni; eventualni kiks protiv Alavesa Alonso će teško preživjeti.

Njemački Sky već je objavio imena potencijalnih nasljednika, a među njima se ističu ona Jurgena Kloppa i Zinedinea Zidanea. Navijači Reala pružili su treneru podršku, ali ako se nastavi ovakva kriza rezultata, razlaz je jedino rješenje...