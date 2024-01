Španjolci o Modriću: Nešto se s njim događa. Želi, ali jedva igra

U posljednje dvije utakmice 'kraljeva' Luka Modrić (38) ne samo da nije ušao u igru, već se nije ni zagrijavao. Da, Luka ima 38 godina i ugovor s Real Madridom traje mu do lipnja, ali s obzirom na rotaciju u madridskom je ta situacija poprilično čudna. Uhvatili su se u koštac tim i španjolski mediji.

- Odigrao je samo 42 posto mogućih minuta, a 17 je puta u utakmicu krenuo s klupe. Situacija je neugodna, ugovor mu istječe u lipnju, a protiv Almerije čak se nije ni zagrijavao. Očekivalo ga se u prvoj postavi protiv Las Palmasa, ali uslijedilo je iznenađenje kad je ostao na klupi po 17. put u sezoni. I to ne zato jer je ozlijeđen, nego jer je tako odlučio Ancelotti i potvrdio da se nešto događa - piše španjolski AS.

A možda će taj status upravo biti presudan za odlazak kapetana na kraju sezone iz 'kraljevskog kluba'.

- Apsolutna legenda kluba, osvajač pet Ligi prvaka, tri La lige, dva Kupa kralja, Zlatne lopte i The Besta - trenutno nije dobar. Stvar je to koja se događa u sportu, postoje igrači koji mogu bolje od njega, a to puno govori. Veliko je pitanje hoće li pronaći čarobni štapić prije kraja sezone ili će to biti trend do 30. lipnja kad mu istječe ugovor. Ove je sezone odigrao 1250 minuta, 15. u momčadi po nastupima. Camavinga je odigrao više, a ozlijeđen je dva mjeseca. Modrić želi, ali jedva igra - pišu kolege iz Španjolske pa nastavljaju:

'Čeka ga 300 milijuna eura u Saudijskoj Arabiji'

- Od 32 utakmice Reala, u 17 je bio na klupi. U dvije zaredom nije se ni zagrijavao, a Carlo Ancelotti to je elegantno objasnio na konferenciji za novinare da kad nije siguran da će Luka igrati, ni ne šalje ga na zagrijavanje. Luka će napuniti 39 godina 9. rujna, tri mjeseca nakon što mu istekne ugovor s 'kraljevima'. Prošle godine imao je kontinuitet nastupa, ali ovog je ljeta dilema veća. Ima li Modrić još godinu dana?

Foto: JUAN MEDINA

Sve se češće spominje odlazak u Saudijsku Arabiju u smiraj karijere, a već mu je nekoliko puta njihova ponuda bila na stolu.

- U Arabiji su već na oprezu ako će Luka htjeti otići. Već su mu prošle godine nudili 300 milijuna eura za tri sezone, a odbio je to kako bi ostao u Madridu. Ipak, zadnja će riječ biti Modrićeva - zaključili su.

Sljedeću priliku za ulazak na teren imat će već u četvrtak, 1. veljače, kad 'kraljevi' u sklopu 20. kola La lige odlaze na gostovanje kod Getafea.