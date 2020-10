Španjolci oduševljeni Rijekom: Sociedad je pobijedio u agoniji

Oni koji su mislili kako će Real Sociedad napuniti mrežu Rijeke pa se vratiti doma, prevarili su se, napisala je dopisnica portala El Desmarque. Rijeka je izgubila golom tek u 93. minuti

<p>Španjolski mediji hvale igru nogometaša <strong>Rijeke</strong> koji su u četvrtak navečer tek u sučevoj nadoknadi izgubili s 0-1 od vodeće momčadi španjolskog prvenstva <strong>Real Sociedada</strong> na otvaranju Europske lige.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako Rijeka slavi europsku jesen</strong></p><p>"Nitko nije rekao da će biti lako. Oni koji su mislili kako će Real Sociedad napuniti mrežu Rijeke pa se vratiti doma, prevarili su se. Domaćini su, sa svojim oružjem, jako otežali igračima Real Sociedada stvaranje prilika iz kojih bi ranije prelomili utakmicu", komentirala je <strong>Marta Gónzalez</strong>, dopisnica portala El Desmarque iz San Sebastiana.</p><p>"A Rijeka je uz to imala i svoje prilike", dodala je.</p><p>Momčad iz San Sebastiana je doputovala u Hrvatsku kao favorit, a pobjednički pogodak je postigla tek u 93. minuti.</p><p>Novine AS napominju kako je Rijeka "fizičkom snagom nastojala razmontirati igru Real Sociedada".</p><p>"S nešto direktnijom igrom, kako bi izbjegli visoki i intenzivan presing Rijeke, igračima Real Sociedada je bila potrebna sva njihova tehnička kvaliteta kako bi nadmašili linije domaće momčadi. Istovremeno hrvatskoj momčadi nije bila potrebna takva razrada igre prilikom njenih napada", izvijestio je AS.</p><p>Konkurentski list Marca ističe kako je Bautista golom "izvukao Real Sociedad u sučevoj nadoknadi". "Zabio je jedini gol protiv tvrde Rijeke", pišu te novine te dodaju kako je hrvatska momčad imala jasan plan kojeg se držala sve do samog kraja utakmice.</p><p>"Bautista se obukao u heroja", ističe list Mundo Deportivo i spominje "pobjedu u agoniji".</p><p>"Znali smo da se nalazimo u skupini smrti, a da Rijeka nije nikakva bezazlena momčad te da će nekome uzeti bodove", pišu pak baskijske novine El Diario Vasco.</p><p>Rijeka u idućem kolu gostuje kod nizozemskog AZ Alkmaara dok Real Sociedad igra doma protiv talijanskog Napolija.</p>