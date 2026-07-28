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POD NOVIM TRENEROM

Španjolci pišu: Sučić postaje ključni igrač Real Sociedada

Piše Domagoj Vugrinović,
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Španjolci pišu: Sučić postaje ključni igrač Real Sociedada
Split: Susret Hrvatske i Portugala u UEFA Ligi nacija, 2024. | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
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Mundo Deportivo navodi da Matarazzo iznimno vjeruje u Sučićevu lijevu nogu te očekuje da ova sezona donese njegovu potpunu afirmaciju u španjolskom nogometu

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Luka Sučić trebao bi u novoj sezoni postati jedan od ključnih igrača Real Sociedada. Trener Pellegrino Matarazzo vidi hrvatskog reprezentativca kao neizostavan dio momčadi i igrača oko kojeg namjerava graditi napadačku igru, piše Mundo Deportivo. Sučić se nakon Svjetskog prvenstva postupno priključio pripremama baskijskog kluba. Na turniru nije dobio veliku minutažu u hrvatskoj reprezentaciji, ali se u San Sebastián vratio motiviran i spreman izboriti ulogu koju mu je namijenio američki stručnjak.

Njegov današnji položaj znatno se razlikuje od onoga iz prve polovice prošle sezone. Tada nije imao kontinuitet, a ni odnos s bivšim trenerom Sergijem Franciscom nije bio najbolji. U jednom trenutku činilo se da u Real Sociedadu više ne računaju ozbiljno na njega te da bi mogao napustiti klub. Franciscov odlazak i Matarazzov dolazak potpuno su promijenili Sučićev status. Novi trener odmah mu je vratio mjesto u momčadi, pružio mu povjerenje i dao veću slobodu u organizaciji napada. Hrvatski veznjak sada se nameće kao prvi izbor iza napadača i glavni kreativni oslonac momčadi.

Split: Susret Hrvatske i Portugala u UEFA Ligi nacija, 2024.
Split: Susret Hrvatske i Portugala u UEFA Ligi nacija, 2024. | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Mundo Deportivo navodi da Matarazzo iznimno vjeruje u Sučićevu lijevu nogu te očekuje da ova sezona donese njegovu potpunu afirmaciju u španjolskom nogometu. Trener ga vidi kao igrača koji može određivati ritam utakmice, povezivati vezni red i napad te stvarati razliku u završnoj trećini terena. Španjolci posebno ističu Sučićev spoj fizičke snage i tehničke kvalitete.

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U Real Sociedadu ipak smatraju da Sučić najbolje igra kada osjeća potpuno povjerenje trenera i podršku okoline. Njegove izvedbe uvelike ovise o stabilnosti i ulozi koju ima u momčadi, a Matarazzo vjeruje da zna kako iz njega izvući maksimum. Hrvatski reprezentativac zato u novu sezonu ulazi s velikom prilikom, ali i povećanom odgovornošću. Od njega više ne očekuju samo povremene bljeskove, nego kontinuitet i potvrdu kvalitete iz utakmice u utakmicu.

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