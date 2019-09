Španjolci skandirali uplakanim Hrvatima: "Croacia! Croacia!"

'Croacia, Croacia!', orilo se nakon osvojenog srebra hrvatske reprezentacije u Areni Riga. No, nisu to skandirali malobrojni hrvatski navijači, već nekoliko stotina okupljenih Španjolaca.

Mladi hrvatski reprezentativci teško su podnijeli poraz u finalu premijernog Eura do 19 godina u glavnom gradu Latvije. Španjolci su nas dobili čak 6-1, dio igrača bio je neutješan i plakao je, ali kad su im, nakon uručenih srebrnih medalja, navijači Španjolske skandirali "Hrvatska, Hrvatska" na španjolskom jeziku, brzo su se oraspoložili i shvatili kakav su uspjeh ostvarili.

- Svi naši navijači su zapravo španjolski vojnici koji su na ovdje na vojnoj misiji. Naravno, odlično je imati ih kao podršku ovdje. Oni su naša obitelj i s njima smo snažniji - pojasnio je Nacho Torres, španjolski kapetan za Uefu prije početka velikog finala.

Skandiranje na kraju utakmice pokazalo je poštovanje Španjolaca prema hrvatskoj reprezentaciji. Borili su se hrvatski dečki cijelu utakmicu, iako nije bilo lako. Prvi gol primili smo mi, no ubrzo su se izabranici Marinka Mavrovića vratili. Slobodan udarac realizirao je Mužar u 13. minuti susreta, no nakon toga se tresla samo hrvatska mreža. Primijetilo se, hrvatska gubi konce, Španjolska je sigurna u svoju pobjedu. Tako nekako je i bilo.

Do kraja poluvremena Hrvatska je zaostajala tri gola, a u tri minute nakon povratka iz svlačionica bilo je već 6-1 za Furiju nakon čega su se Hrvati pokušali braniti da gubitak ne bude još bolniji. Bilo je i pokušaja na metu protivnika, nisu Hrvati odustali, previše su dali da dođu do finala da bi to samo olako ispustili i odustali. No, ovaj puta želja nije bila dovoljna, presudila je nadmoć Španjolske.

Ili, možemo reći, izgorjeli smo u želji. Rekao je Mavrović još pred polufinale kako je jedan hrvatski igrač plakao što ne može igrati u polufinalu protiv Portugala zbog žutog kartona. Eto, toliko im je značilo obući taj dres, teško je zamisliti koliko su onda htjeli osvojiti zlato. Nema veze, za ovu su im borbu skinuli kapu i protivnički navijači, to pokazuje kakav su resprekt zaslužili ovi dečki. Oni su hrvatski "campeones", a španjolski vojnici pokazali su što je pravi sportski duh.