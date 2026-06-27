Španjolci strahuju: Modrićeva reprezentativna karijera ne smije ovako završiti

Hrvatska se nalazi na konopcima uoči posljednjeg kola skupine H, piše Mundo Deportivo. Pod pretpostavkom da će Engleska potvrditi prvo mjesto pobjedom protiv već eliminirane Paname, Modrićeva družina bit će prisiljena probiti obrambeni bedem Gane koja još nije primila gol ako bi osigurala plasman u šesnaestinu finala bez neizvjesnosti i kalkulacija.

Foto: Thomas Mukoya

Ipak, prednost skupina koje se posljednje raspliću jest to što momčadi unaprijed znaju koji im je rezultat dovoljan za prolaz. Tako bi, primjerice, rezultat 0:0 Gani donio drugo mjesto, dok bi Hrvatskoj 4 boda i gol-razlika od -1 vrlo vjerojatno bili dovoljni za prolazak među osam najboljih trećeplasiranih ekipa. To je opcija za one sumnjičave.

Za zagovornike fair playa postoji i drugačiji scenarij, koji nadilazi puko biranje lakšeg protivnika u nokaut-fazi. Ako Engleska (+2 gol-razlika) zapne protiv Paname uz remi ili minimalnu pobjedu, Gana (+1) bi u hodu mogla shvatiti da pobjedom protiv Hrvatske (bilo minimalnom ili uvjerljivom) može zasjesti na prvo mjesto.

Sposobnost reprezentacije Zlatka Dalića da se iznova izmisli potpuno je nesumnjiva i svi će ostaviti srce na terenu kako Modrićeva reprezentativna karijera ne bi završila već sada. Među njima je i Ante Budimir, napadač Osasune koji je postigao pogodak za nadu u pobjedi protiv Paname.

Gana ima i poseban motiv: postati prva afrička reprezentacija koja je grupnu fazu završila bez primljenog pogotka. Kamerun (1982.), Nigerija (2014.) i Maroko (1986. i 2022.) uspjeli su sačuvati mrežu netaknutom u prve dvije utakmice Svjetskog prvenstva, ali su pokleknuli u trećoj. Sve oči bit će uprte u Benjamina Asarea, 33-godišnjeg vratara koji nikada nije igrao izvan ganske lige, a koji je bio heroj u remiju 0:0 protiv Engleske.