Španjolci su oduševljeni Lukom Sučićem: Sociedad mora graditi ekipu oko njega. Fantastičan je

Hrvatski reprezentativac Luka Sučić nastavlja s dobrim igrama u dresu Real Sociedada. Hrvatski reprezentativac bio je strijelac u gostujućoj pobjedi 3-2 protiv Valencije u sedmom kolu La Lige, čime je stigao do trećeg prvenstvenog pogotka ove sezone.

Sučić je utakmicu otvorio golom u 26. minuti. Nakon dodavanja Joba Ochienga prihvatio je loptu na rubu kaznenog prostora, a potom preciznim i snažnim udarcem pogodio lijeve rašlje vratara Valencije Dimitrievskog. Pogodak možete pogledati OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Luka Sučić na treningu "vatrenih" | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Za hrvatskog veznjaka ovo je bio treći pogodak u njegovom sedmom prvenstvenom nastupu. Prvi je postigao već na otvaranju prvenstva protiv Real Madrida, kada je Sociedad poražen 4-1, dok je u četvrtom kolu u samoj završnici susreta zabio za pobjedu 3-2 protiv Elchea.

Sučićev učinak protiv Valencije nije prošao nezapaženo ni u španjolskim medijima. El Diario Vasco posebno je izdvojio njegovu ukupnu izvedbu, a ne samo pogodak.

- Užitak je gledati ga kako igra nogomet. Real Sociedad mora graditi momčad oko njega. Spektakularan gol kojim je pogodio rašlje Dimitrievskog najmanje je važan. Radio je sve, i to na prekrasan način. Sjajna asistencija vanjskim dijelom kopačke za Oyarzabala. Trenutačno je najbolji strijelac momčadi s tri gola, piše El Diario Vasco.

Mundo Deportivo također je hrvatskog nogometaša izdvojio među najzapaženijim pojedincima utakmice na Mestalli. U osvrtu na njegov nastup naglasak je stavljen na sudjelovanje u igri, proigravanja i pogodak kojim je Sociedad poveo.

- Sjajna utakmica Hrvata koji je gotovo cijelo vrijeme predvodio Real na Mestalli. Proigravao je suigrače, postigao spektakularan gol za otvaranje utakmice i bio igrač koji je najviše pridonio igri. Neka samo tako nastavi jer momčadi daje puno, navodi Mundo Deportivo.

As je u svojoj analizi uz dobre poteze zabilježio i nekoliko situacija koje nisu išle u Sučićevu korist. Istaknuo je njegov pokušaj iz ranije faze utakmice, pogodak za vodstvo, ali i žuti karton te jednu izgubljenu loptu nakon odmora.

- Nastavlja u dobrom ritmu. Dobra akcija u 22. minuti, kada je utrčao, primio loptu, ali njegov udarac otišao je malo pokraj gola. Spektakularan pogodak u rašlje za njegov treći gol ove sezone. U drugom poluvremenu imao je opasan gubitak lopte koji je, srećom, ostao bez posljedica. Dobio je žuti karton. Zamijenjen je u 86. minuti, piše As o Sučiću.