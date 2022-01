Oprostili su se od nekih senatora, doveli nove igrače, mnogi ih nisu vidjeli u užem krugu kandidata za medalju, ali Španjolska će na Europskom prvenstvu u Mađarskoj i Slovačkoj loviti rekordno deveto odličje! I ne samo to. Imat će priliku napraviti ono što je samo Šveđanima pošlo za rukom. A to je treći put zaredom osvojiti europsko zlato.

Španjolska je u posljednjem kolu drugog kruga pobijedila Poljsku (28-27) i osigurala mjesto u polufinalu. Bila je to teška i tvrda utakmica od samog početka. Poljaci imaju tek jedan bod, pobjedom su mogli eventualno preskočiti Njemačku i uljepšati stanje na tablici, ali borili su se za svoju čast i stvorili velike probleme aktualnom europskom prvaku. Puno veće nego što je to španjolski izbornik mislio.

Furija je krenula silovito, imala plus četiri, ali kako je vrijeme odmicalo, tako se prednost topila. Poljaci su u završnici prvog dijela izjednačili, držali korak, ali ipak su Španjolci na predah otišli s prednošću od 14-13.

Čvrsta Poljska nije posustajala ni u nastavku. Došli su i na minus jedan, puhali za vratom Španjolskoj i stvorili joj velike probleme, a mogli su ih šokirati u posljednjoj minuti. Ukrali su loptu pri rezultatu 28-27, ali Corrales je fantastično skinuo dva zicera. Da su to Poljaci zabili, unijeli bi paniku u španjolske redove i jurnuli po pobjedu. Na kraju su preživjeli i slavili 28-27. Najbolji je bio Sole s pet golova, a Poljake je predvodio Moryto sa šest komada.

A s kojeg će mjesta, to ćemo doznati nakon večerašnjeg derbija između Švedske i Norveške koje se bore za drugo mjesto koje vodi u borbu za medalje. Ukoliko Šveđani slave, Španjolska ide dalje s prvog mjesta zbog boljeg međusobnog omjera, a ako Norvežani pobijede, Španjolci će u tome slučaju zauzeti drugo mjesto. Također, Norvežane i remi vode dalje, a tada bi zauzeli drugo mjesto. U drugoj skupini je polufinale osigurala Danska, a za drugo mjesto bore se Francuska i Island.

Ipak, aktualni prvak danas nije briljirao. Poljaci su pokazali njihove slabe točke, provukli su se, no s ovakvom igrom teško mogu do medalje. Ipak, tako smo i mislili svih ovih godina, pa su se okitili s dva zlata.

Momčad Jordija Ribere imat će priliku ispisati povijest. Europsko zlato osvojili su u Hrvatskoj 2018. godine kao i prije dvije godine u Švedskoj, Austriji i Norveškoj, a sada će na završnici u Budimpešti juriti po treće uzastopno zlato.

To je u povijesti Eura napravila samo čudesna Švedska predvođena Wislanderom, Olssonom, Lövgrenom... koja je EP osvajala 1998., 2000. i 2002.

Uz to, Španjolci imaju uvjerljivo najviše medalja na europskim prvenstvima. Osvojili su dva zlata, četiri srebra i dvije bronce. To daje brojku od ukupno osam medalja, a do devete će probati doći u Budimpešti ovaj vikend.