PROBLEMATIČNI STOPER

Španjolska TV: Rüdiger je opet ošamario Carerrasa i vrijeđao

Španjolska TV: Rüdiger je opet ošamario Carerrasa i vrijeđao
Eksplozija drame u Realu! Rudiger je ošamario Carrerasa, a incident se ponovio! Navijači zgroženi, svlačionica u kaosu

Dramama u svlačionici Real Madrida nema kraja. Prije dva dana je insajder Miguel Angel Diaz objavio je da je Antonio Rüdiger (33) u veljači opalio šamar suigraču Alvaru Carrerasu. Dodao je kako se incident dogodio na večeri kako bi igrači poradili na timskom duhu pred kraj sezone i borbi za nove trofeje. 

Ubrzo je Real ispao iz konkurencije za trofeje te drugu sezonu zaredom završava bez pehara. Sve više se priča o problemima unutar svlačionice 'kraljevskog kluba', a priča s Rudigerovim šamaranjem suigrača ne pridonosi dobro cijeloj situaciji. 

O svemu se putem društvenih mreža oglasio i sam Carreras koji je pokušao smirit situaciju te je naglasio da je priča riješena:

- Posljednjih dana pojavile su se određene insinuacije i komentari o meni koji ne odgovaraju stvarnosti. Što se tiče incidenta sa suigračem, to je bila jednokratna, beznačajna stvar koja je već riješena - napisao je. 

Televizijska emisija El Chirignuito objavila je nove detalje i nastavak priče u kojem navode kako se incident ponovio prije dva tjedna. 

"Prije par mjeseci Rudiger je ošamario Carrerasa. I onda je opet prije dva tjedna Rudiger opet pred svima vikao na njega, grdio ga i vrijeđao do te mjere da je više igrača reklo Rudigeru da je otišao predaleko u svom postupanju s Carrerasom i da se mora ispričati."

U međuvremenu se pojavila snimka iz rujna 2024. u kojoj se vidi kako je Rudiger tri puta ošamario Realovog ekonoma. Navijače je zgrozilo ponašanje stopera i činjenica da nitko od ostalih igrača nije reagirao.

