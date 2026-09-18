Španjolski izbornik De la Fuente sprema promjene uoči dvoboja protiv Hrvatske u Ligi nacija

Sljedeći tjedan počinje Liga nacija, a hrvatsku reprezentaciju čekaju okršaji protiv aktualnog svjetskog prvaka Španjolske, Engleske i Češke. 'Vatreni' će protiv Španjolske odigrati čak dva susreta, najprije ih čeka gostovanje u Sevilli, a onda uzvrat na splitskom Poljudu.

Bit će to jedni od prvih nastupa španjolske reprezentacije od kako su slavili u finalu SP-a protiv Argentine (1-0), a osim svjetskog naslova imaju i onaj europskih prvaka. U posljednjih tri izdanja Lige nacija stigli su do finala, a osvojili su je 2023.

Izbornik Luis de la Fuente popis reprezentativaca objavit će u Ceuti, a na njemu bi se mogla naći brojna nova imena. Reprezentaciju je napustio Marcos Llorente pa je pozicija desnog beka slobodna, a Pedro Porro je unatoč ozljedi naći će se na popisu, prenosi Marca.

Za tu poziciju konkuriraju Álex Jiménez iz Fiorentine, Iván Fresneda iz Sportinga, Víctor Gómez iz Brage i Andrés García iz Getafea. Na desnom beku konkuriraju Eric Garcia i Marc Pubill.

Ako se De La Fuente odluči na tu opciju, u reprezentativni dres mogli bi se vratiti Dean Huijsen ili Mosquera. Izbornik 'furije' mogao bi mijenjati u napadu iako su Ferran Torres koji je zabio jedini gol u finalu SP-a i Mikel Oyarzabal sigurni.

Prvi kandidat za mjesto klasičnog napadača je Roberto Fernández, koji je zabio šest pogodaka u prvih šest utakmica sezone. U konkurenciji su još Camello, čiji se poziv gotovo očekuje, Gonzalo, Espí, mladi igrač Real Madrida koji bi najprije trebao nastupiti za U-21 reprezentaciju.

Trebao bi se vratiti Fermin Lopez koji je propustio Svjetsko prvenstvo zbog ozljede, a pod upitnikom je Gavi koji nije dobio dovoljno minuta u Barceloni.