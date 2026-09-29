Španjolski mediji: Goblin u Sevilli sredio je Hrvatsku. I ne postoji način da ga zaustavite

Španjolska nogometna reprezentacija potvrdila je sjajnu formu pobjedom protiv Hrvatske 4-1 u susretu Lige nacija odigranom na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan u Sevilli. Aktualni europski i svjetski prvaci nastavili su dominirati, a tamošnji mediji s oduševljenjem pišu o predstavi momčadi Luisa de la Fuentea, uz poseban naglasak na briljantnog devetnaestogodišnjaka Laminea Yamala.

Dominacija od prve minute

Utakmica u Sevilli praktički je riješena u nevjerojatno brzom ritmu. Već u drugoj minuti, nakon samo sedamdesetak sekundi igre i sjajne akcije s više od 20 dodavanja, Lamine Yamal zabio je gol za vodstvo. Španjolci su od samog početka nametnuli svoj ritam, ne dopustivši "vatrenima" da uopće dotaknu loptu u uvodnom dijelu susreta, a gol je pao nakon 25 dodavanja.

Foto: Marca

Iako je Hrvatska uspjela nakratko šokirati domaćine u 28. minuti kada je Dion Drena Beljo sjajnim udarcem glavom izjednačio na 1-1, slavlje gostiju trajalo je nepune tri minute. Marc Pubill je nakon ubačaja glavom vratio prednost Španjolskoj, a od tog trenutka na terenu je postojala samo jedna momčad.

U drugom poluvremenu Yamal je zabio drugi gol na utakmici, ponovno iz teškog kuta, potvrdivši zašto ga mnogi već sada smatraju najboljim igračem svijeta u svojoj generaciji. Konačnih 4-1 postavio je Nico Williams u samoj završnici, nakon asistencije Mikela Merina.

Hvalospjevi španjolskih novinara

Ugledna Marca donosi naslov u kojem ističe da utakmice počinju s Lamineom, a završavaju s Yamalom. Diario As prozvao ga je "goblinom u Sevilli". Marcini novinari navode kako ne postoji način da se zaustavi ovog genijalca, te naglašavaju nevjerojatnu širinu i kvalitetu španjolskog kadra. Također podsjećaju na riječi hrvatskog izbornika Slavena Bilića prije utakmice, koji je priznao da je upravo Yamal najveća razlika u odnosu na prijašnje generacije španjolske vrste.

Mundo Deportivo navodi kako je ovo bila prava proslava naslova svjetskih prvaka pred vlastitim navijačima, a Diario AS posebno ističe zastrašujući statistički podatak. Naime, Španjolska je stigla do 40. uzastopne utakmice bez poraza. Luis de la Fuente rotira momčad, ubacuje nove igrače, ali prepoznatljivi stil i dominacija ostaju netaknuti.

Ovacije za Luku Modrića

Unatoč rezultatskom zaostatku, jedan detalj posebno je odjeknuo u španjolskim medijima. Slaven Bilić odlučio je odmoriti kapetana Luku Modrića u većem dijelu susreta, svjestan napornog rasporeda u Ligi nacija. Modrić je u igru ušao tek u 80. minuti utakmice.

Kada je veznjak Real Madrida zakoračio na travnjak, ispunjeni stadion u Sevilli ustao je na noge. Navijači su mu priredili ogromne ovacije, pokazujući nevjerojatno poštovanje prema svemu što je napravio u španjolskom nogometu. Novinari Asa taj su trenutak opisali kao čisti gospodski čin seviljske publike, dodavši kako nogometni svijet voli Luku Modrića bez obzira na to gdje se utakmica igrala.

Španjolska reprezentacija preuzela je vrh svoje skupine, a izvedba protiv Hrvatske poslala je jasnu poruku svim suparnicima u Europi. Momčad koja u svojim redovima ima raspoloženog Yamala, čvrstog Cubarsija i nezaustavljivog Pedrija trenutno izgleda kao nepremostiva prepreka za svaku obranu.

Španjolci se sada okreću idućim izazovima, svjesni da imaju generaciju spremnu za dugogodišnju vladavinu svjetskim nogometom, dok će Hrvatska morati tražiti bodove protiv nominalno lakših suparnika u skupini kako bi osigurala prolazak dalje u elitnom natjecanju Uefe.

*uz korištenje AI-ja