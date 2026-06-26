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Španjolski mediji: 'Zašto Ante Budimir nije u prvim planovima izbornika Zlatka Dalića?'

Piše Ivan Tomašković,
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Španjolski mediji: 'Zašto Ante Budimir nije u prvim planovima izbornika Zlatka Dalića?'
Foto: JOHN E SOKOLOWSKI

Ante Budimir protiv Paname je u 54. minuti postigao pobjednički pogodak i donio radost cijeloj naciji

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Naš komentator u studiju 24 sata Branko Karačić rekao je da kad god igra Ante Budimir Hrvatska pobjeđuje.  Junaku utakmice protiv Paname koji je Hrvatskoj donio pobjedu, nekoliko redaka posvetio je  španjolski AS pod naslovom "Postoji slučaj Budimir". 

Oni ističu da napadač Osasune nikada nije bio standarni prvotimac hrvatske reprezentacije iako je u 39 nastupa za Hrvatsku postigao sedam golova. 

- Pogodak protiv Paname stigao je nakon što je Budimir i drugu utakmicu zaredom počeo na klupi, što pokazuje da nije u prvim planovima izbornika Zlatka Dalića na ovom Svjetskom prvenstvu. U ogledima s Engleskom i Panamom prednost u vrhu napada dobio je Petar Musa, igrač Dallas FC-a. Iako je Musa zabio Englezima za privremeno izjednačenje na 2- 2, protiv Paname je bio neprecizniji. Dalić stoga nije imao izbora nego posegnuti za Budimirom, koji protiv Engleske nije odigrao ni minute - ističe AS koji drži da bi 34-godišnji hrvatski napadač trebao započeti susret s Ganom. 

- Ušao je na poluvremenu i trebalo mu je samo deset minuta da zatrese suparničku mrežu. Njegov učinak nije u skladu s malom minutažom koju dobiva, zbog čega se sve glasnije traži da Budimir započne od prve minute u ključnom dvoboju protiv Gane - zaključuje španjolski mediji.

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