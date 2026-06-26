Spektakl na Hanžeku: Palo pet rekorda mitinga, Lafond odletjela do rezultata godine

Ovogodišnje, 76. izdanje Memorijala Boris Hanžeković, međunarodnog atletskog mitinga u Zagrebu održano na stadionu Mladosti donijelo je brojne odlične rezultate, postavljeno je pet novih rekorda mitinga, dok je u memorijalnoj utrci na 110 metara s preponama izjednačen rekord mitinga.

U memorijalnoj utrci na 110 metara s preponama slavio je Amerikanac Jamal Britt s vremenom od 12.98 sekundi čime je izjednačio rekord mitinga kojega već 27 godina drži njegov sunarodnjak Mark Crear. Drugo je mjesto zauzeo Japanac Shunsuke Izumiya sa 13.00, a treće Kubanac Kendry Menendez sa 13.02, a obojici su to novi osobni rekordi. Svjetski prvak, Amerikanac Cordell Tinch bio je tek četvrti sa 13.17.

Izvrstan rezultat ostvarila je Thea Lafond iz Dominike u troskoku, aktualna olimpijska pobjednica je doskočila na 15.25 metara što ne samo da je novi rekord mitinga već i najbolji rezultat na svijetu ove godine te deveti najbolji rezulat svih vremena.

Legendarna Jamajčanka Elaine Thompson-Herah slavila je na 100 metara sa 10.91 čime je za jednu stotinku popravila 38 godina star rekord mitinga, njezina sunarodnjakinja Stacey Ann Williams postala je prva trkačica koja je u Zagrebu 400 metara svladala za manje od 50 sekundi, onda je trčala 49.48 i tako za 52 stotinke popravila vlastiti rekord mitinga otprije dvije godine.

Zagreb: 76. Boris Hanžeković memorijal, utrka na 400 metara sa preponama | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Rekorde mitinga postavile su i preponašice, Amerikanka Alaysha Johnson na 100 metara s preponama s rezultatom 12.43 i Jamajčanka Rushell Clayton na 400 metara s preponama sa 53.54.

Veliki poljski bacač kladiva, peterostruki svjetski prvak Pawel Fajdek bio je najbolji u svojoj disciplini s hicem od 81.89 metara što je za samo dva centimetra slabije od lanjskog rekorda mitinga Francuza Yanna Chaussinanda.

Za kraj programa ostavljena je utrka na 800 metara s trenutačno najboljim hrvatskim atletičarom Marinom Bloudekom. Hrvatski rekorder na ovoj dionici ipak se nije uspio supustiti ispod 1:44.00 minuta, ciljem je prošao kao treći s vremenom 1:45.00. Pobijedio je Francuz Jordan Terrasse sa 1:44.77 ispred Bocvnca Tshepisa Masalele sa 1:44.99.

Zagreb: 76. Boris Hanžeković memorijal, utrka na 400 metara sa preponama | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Nina Vuković je u utrci atletičarki na 800 metara također bila treća s osobnim rekordom od 2:00.06 minuta, odnosno samo šest stotinki dijelilo ju je od brobijanja granice od dvije minute. Pobijedila je Britanka Phoebe Gill sa 1:59.18 ispred sunarodnjakinje Isabelle Boffey sa 1:59.70.