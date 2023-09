Spektakl u Manili: Latvija je promašila tricu za veliko slavlje, Njemačka na SAD u polufinalu!

Njemačka je treći polufinalist Svjetskog prvenstva u košarci koje se igra u Indoneziji, Filipinima i Japanu.

Nakon SAD-a i Srbije, koji su u utorak osigurali plasman među četiri najbolje reprezentacije, svoju ulaznicu za polufinale rezervirali su i Nijemci, pobijedivši Latviju 81-79 u Manili.

Bila je to najvećim dijelom susreta potpuno izjednačena utakmica, igralo se koš za koš, no Nijemci su u zadnjoj dionici uspjeli doći na +14 (74-60) i kada se činilo da je utakmica napokon prelomljena, Latvijci su ubacili tri vezane trice i došli na -5. Nijemci su potom opet otišli na +10, no hrabri Latvijci nisu se predali, nego dodatno zakomplicirali susret.

Sjajni Arturs Zagars, koji je odigrao utakmicu životu, položio je 35 sekundi prije kraja za -2, Dennis Schröder potom je promašio "floater" na drugoj strani, no David Bertans nije uspio pogoditi dalekometnu tricu sa zvukom sirene.

Foto: ELOISA LOPEZ

Šteta za Latviju. Odigrali su čvrsto i hrabro iznad svojih mogućnosti, zadržali su Schrödera daleko od svog obruča, no za pobjedu protiv jake Njemačke trebalo je i malo sreće. Koja danas nije pomazila Latvijce...

Najbolji strijelac susreta bio je s 24 koša spomenuti Zagars, Bertans je dodao 20, dok su se u redovima Njemačke istaknuli Wagner (16 koševa, osam skokova) i Obst (13 koševa, 3/6 za tri). Schröder je utakmicu završio sa devet koševa, uz katastrofalan šut (4/26).

Foto: ELOISA LOPEZ

Nijemci će u polufinalu SP-a igrati protiv Amerikanaca, a za posljednje mjesto u polufinalu bore se Slovenija i Kanada.