Spiskao je 600 milijuna eura i upropastio velikana. Chelseaju se ovo nije dogodilo 118 godina

Rutinski. Najlakši je to način na koji možemo opisati prolaz Real Madrida u polufinale Lige prvaka. Pitanje pobjednika bilo je riješeno već u Madridu, a momčad Carla Ancelottija u Londonu je odigrala koliko joj treba i ponovno se našla u polufinalu (2-0). Bila je to potpuno drugačija druga utakmica od one prošlogodišnje kada su se ova dva kluba također susrela u četvrtfinalu Lige prvaka.

Tada je Real Madrid tek nakon produžetaka izborio polufinale. Iako je tada, kao i ove godine Real Madrid u ovaj dvomeč ušao kao favorit, Chelsea je prošle godine bio puno ozbiljniji protivnik nego ove godine. "Bluesi" imaju povijesno lošu sezonu, a ispadanjem iz Lige prvaka završilo je sve pozitivno što su napravili.

Tragična statistika i negativni rekordi

Chelsea se trenutačno nalazi na 11. mjestu engleske lige i čak je deset bodova udaljen od Europe. Ako se krenemo baviti matematikom, od zone ispadanja udaljeni su 12 bodova. Jedna je od najmanje učinkovitih momčadi lige, a prosječno zabija 1,2 gola po utakmici. Samo pet momčadi u ligi lošije je od Chelseaja.

Novi vlasnik, Amerikanac Todd Boehly (49), ove sezone smijenio je već dva trenera, a požar je pokušao ugasiti vraćanjem Francka Lamparda (44) na klupu. Osim što je pokazao da ne zna u kojem smjeru misli voditi klub, Boehly je legendi kluba omogućio da si pripiše negativan rekord. Izgubio je prve četiri utakmice te je tako ušao u negativnu povijest kluba. Nikada se u 118-godišnjoj povijesti Chelseaja nije dogodilo da novi trener izgubi prve četiri utakmice na klupi.

Njegov prethodnik Graham Potter, koji se oslovljavao epitetima kao što su "najbolji trener lige" i "trener s vizijom", također je u Chelseaju imao negativan rekord. Potter je vodio 31 utakmicu, a osvajao je prosječno 1,42 boda po susretu. U cijeloj eri Romana Abramoviča niti jedan trener nije osvajao manje. On je 12 puta pobijedio u 31 utakmici i iz Chelseaja je ispalio brže nego što se vinuo u trenersku elitu.

Thomasu Tuchelu je u senzacionalnoj pobjedi na Maksimiru presudio dobri stari Ante Čačić, a brzo će letjeti i Lampard jer je u startu doveden kao "privremeno rješenje", premda izgleda da je sve u Boehlyjevom vodstvu privremeno.

Potrošeni milijuni

Chelsea je ove godine spiskao više od 600 milijuna eura i apsolutni je prvak u potrošnji na nove igrače. "Plavci" su ove sezone kupili trojicu stopera, dva lijeva krila, jedno desno krilo, desetku, četvoricu veznjaka, desnog beka i trojicu napadača. Dakle, stvorena je cijela nova momčad kojoj je potrebno uigravanje. No Boehly je Amerikanac. Koliko god to zvučalo malo osuđujuće i diskriminativno, on jednostavno nogomet, a i sam sport gleda na drugačiji način.

Roman Abramovič je oligarh i čovjek koji je prvenstveno bio biznismen, a ne nogometni djelatnik. Jednaka je stvar i s Boehlyjem. Prije sedam godina on je stvorio Eldridge Industries, kompaniju koja drži dionice u 80 financijskih, medijskih, sportskih i tehnoloških tvrtki i onih koje se bave prodajom nekretnina. On je također suvlasnik bejzbolske momčadi Los Angeles Dodgers i košarkaške Los Angeles Lakers.

Dakle, i Boehly je vrlo uspješan u poslu i stvorio je pravo carstvo, a pokazao je da zna upravljati sportskim ekipama. Bitno je da se nogomet nemjerljivo razlikuje od klubova u "američkim" sportovima. U njegovim izjavama i analizi problema očigledno je da nije toliko upućen u srž nogometa i da je još daleko od razumijevanja najvažnije sporedne stvari na svijetu. Telegraph je prenio kako je nakon jednog poraza ušao u svlačionicu i argumentima "znate li vi koliko ste plaćeni?" pokušao motivirati igrače. Europski mentalitet razlikuje se od onog američkog u kojem novac i vrijednost igraju puno veću ulogu.

Situaciju je možda i najbolje objasnio jedan od najlegendarnijih igrača Chelseaja, Dider Drogba (45):

- Novi je vlasnik, nova vizija. Naravno, mi to uspoređujemo s Abramovičevom erom kada su dovođeni mnogi igrači, ali odluke su tada bile pametno donošene. Postoje igrači koji su iskusni, ali strategija je sad oslanjanje na mlade. Nije lako treneru voditi momčad u kojoj je 30 igrača. Chelseaju nedostaje karizmatični vođa, potrebni su mu igrači koji preuzimaju odgovornost. Treba mu igrač koji donosi ludnicu na stadion.

Pogrešna vizija i drugačiji mentalitet

Boehly je do te ludnice pokušao doći novcem. Nakon samo nekoliko sjajnih utakmica u klub je doveo Mihajla Mudrika iz Šahtar za ogromnih 100 milijuna eura. Ukrajinca su platili nevjerojatan iznos, a pokazao nije apsolutno ništa. Samo je dvaput asistirao u plavom dresu. Za usporedbu, Arsenal je na zimu doveo Leandra Trossarda za 28 milijuna eura, a Belgijac je za "topnike" već isporučio osam asistencija i postigao jedan gol. Još manje logično je to što je nekoliko mjeseci prije Mudrika Boehly na njegovu poziciju doveo Raheema Sterlinga za 60 milijuna eura koji je bio predviđen kao jedan od vođa ove nove generacije "plavaca".

Za kraj prijelaznog roka, Chelsea je dogovorio dolazak mladog argentinskog veznjaka, najboljeg mladog igrača na Svjetskom prvenstvu u Katru koji je potpisao ugovor do 2031. godine. Enzo Fernandez je napunio kasu Benfice za 121 milijun eura. Fernandez je pokazao da je odličan igrač i da za ima konstantu (što Mudrik još nije demonstrirao), ali Boehly, odnosno Chelsea od njega ima previsoka očekivanja. On je igrač kojem je potreban razvoj i konstantan napredak. Daleko je od gotovog igrača, ali je na dobrom putu. No bez jasnog plana kojim će klub ići ne postoji ni plan kojim će se igrač razvijati. A bez trenera kojem neće pružiti priliku i dati jasne smjernice neće se razvijati niti pojačanja, a s njima će stagnirati i uspjeh kluba.

Chelsea igra jednu od najlošijih sezona u modernoj povijesti. Svaka utakmica je mučna za gledanje i jednostavno je postala momčad bez jasnog plana. Ove sezone otvorio je ligu remijem s Evertonom. Prvih 30 minuta te utakmice izgledalo je kao da će Chelsea biti legitiman pretendent na naslov prvaka ili barem za vrh tablice.

Izgleda da je cijela sezona kluba iz Londona stala u prvih pola sata prve utakmice sezone. Da za njihove navijače stvar bude još gora, moguće je da će gledati kako crveni dio susjedstva, igrači Arsenala, podižu naslov prvaka, a navijači ispaljuju crvene konfete po ulici i slave. A sve je izglednije kako će im sve češće pjevati i pjesmu koju vole zapjevati kada dođu na gostovanje na Stamford Bridge. "Just like the old days, there's nobody here" navijači Arsenala mogli bi Boehlyjevom zaslugom sve redovitije i legitimnije pjevati na Fulham Road Endu, sjedištu Chelseaja.

