Obavijesti

Sport

Komentari 8
KOMENTIRAO ŽDRIJEB

Sportski direktor Rijeke: 'Imena protivnika nisu atraktivna, ali znamo da nam neće biti lako...'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Sportski direktor Rijeke: 'Imena protivnika nisu atraktivna, ali znamo da nam neće biti lako...'
Rijeka: Radomir Đalović i Darko Raić Sudar na konferenciji za medije | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Moramo maksimalno pripremiti za svaku utakmicu i realno imamo šanse napraviti dobar rezultat. Vjerujem kao i svi klubovi i mi želimo pobijediti u svakoj utakmici bez obzira na suparnika, rekao je Darko Raić Sudar

Hrvatski nogometni prvak Rijeka će u Konferencijskoj ligi kao domaćin igrati protiv praške Sparte, slovenskog Celja i ciparskog AEK-a iz Larnake, a gostovati kod ukrajinskog Šahtara, gibraltarskog Lincoln Red Impsa i armenskog Noe.

REAKCIJE NA PLES KUGLICA Navijači Rijeke: 'Jedino Lincoln mogu pobijediti', 'Promijenite trenera i sigurno prolazimo...'
Navijači Rijeke: 'Jedino Lincoln mogu pobijediti', 'Promijenite trenera i sigurno prolazimo...'
ZANIMLJIV ŽDRIJEB ANKETA Rijeka protiv Srne, ali i policajca s Gibraltara! Kako će proći prvak u Konferencijskoj?
ANKETA Rijeka protiv Srne, ali i policajca s Gibraltara! Kako će proći prvak u Konferencijskoj?

- Znamo da neće biti lako, a bio bi lijep uspjeh da uđemo u play-off. Kada pogledamo protivnike koje smo dobili, možda po imenima nisu atraktivni protivnici. Ali svaka ekipa koja je došla u završnu fazu Konferencijske lige ima svoju vrijednost i kvalitetu - kazao je Darko Raić Sudar za klupsku stranicu Rijeke pa dodao:

- Mi se moramo maksimalno pripremiti za svaku utakmicu i realno imamo šanse napraviti dobar rezultat. Vjerujem kao i svi klubovi i mi želimo pobijediti u svakoj utakmici bez obzira na suparnika. Znamo da neće biti lako. Bio bi lijep uspjeh da uđemo u play-off. 

Najboljih osam momčadi nakon šest kola ligaškog dijela izborit će izravan plasman u osminu finala, dok će momčadi rangirane od 9. do 24. mjesta ući u play-off i razigravati za ulazak među 16 najboljih.

Rijeka i Varaždin sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a
Rijeka i Varaždin sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Mečevi prvog kola Konferencijske lige na rasporedu su 2. listopada,, a termini preostalih kola su: 23. listopada, 6. studenoga, 27. studenoga, 11. prosinca i 18. prosinca 2025. Termini u kojima će utakmice započinjati su: 16.30, 18.45 ili 21 sat po srednjoeuropskom vremenu. Raspored odigravanja utakmica bit će poznat najkasnije u nedjelju, 31. kolovoza.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
UŽIVO Strani transferi: Xavi Simons potpisao za Tottenham, Newcastle pronašao napadača
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Xavi Simons potpisao za Tottenham, Newcastle pronašao napadača

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Najseksi odbojkašicu su napadali zbog veličine grudi: 'Pitaju me jesu prave, ljute me'
OSTAVILA JE SPORT

FOTO Najseksi odbojkašicu su napadali zbog veličine grudi: 'Pitaju me jesu prave, ljute me'

Kayla Simmons (29) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
Dinamu jako težak ždrijeb u Europskoj ligi, Rijeka imala više sreće u Konferencijskoj!
ŠTO KAŽETE?

Dinamu jako težak ždrijeb u Europskoj ligi, Rijeka imala više sreće u Konferencijskoj!

"Modri" će na Maksimiru dočekati Real Betis, Celtu Vigo, Fenerbahče i FCSB, a u goste ide Lilleu, Maccabiju iz Tel Aviva, Midtjyllandu i Malmöu. Rijeka doma igra protiv Sparte Prag, Celja i AEK-a Larnace, a ide u goste Šahtaru, Lincolnu i Noahu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025