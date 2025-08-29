Sportski direktor Rijeke: 'Imena protivnika nisu atraktivna, ali znamo da nam neće biti lako...'

Hrvatski nogometni prvak Rijeka će u Konferencijskoj ligi kao domaćin igrati protiv praške Sparte, slovenskog Celja i ciparskog AEK-a iz Larnake, a gostovati kod ukrajinskog Šahtara, gibraltarskog Lincoln Red Impsa i armenskog Noe.

- Znamo da neće biti lako, a bio bi lijep uspjeh da uđemo u play-off. Kada pogledamo protivnike koje smo dobili, možda po imenima nisu atraktivni protivnici. Ali svaka ekipa koja je došla u završnu fazu Konferencijske lige ima svoju vrijednost i kvalitetu - kazao je Darko Raić Sudar za klupsku stranicu Rijeke pa dodao:

- Mi se moramo maksimalno pripremiti za svaku utakmicu i realno imamo šanse napraviti dobar rezultat. Vjerujem kao i svi klubovi i mi želimo pobijediti u svakoj utakmici bez obzira na suparnika. Znamo da neće biti lako. Bio bi lijep uspjeh da uđemo u play-off.

Najboljih osam momčadi nakon šest kola ligaškog dijela izborit će izravan plasman u osminu finala, dok će momčadi rangirane od 9. do 24. mjesta ući u play-off i razigravati za ulazak među 16 najboljih.

Rijeka i Varaždin sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Mečevi prvog kola Konferencijske lige na rasporedu su 2. listopada,, a termini preostalih kola su: 23. listopada, 6. studenoga, 27. studenoga, 11. prosinca i 18. prosinca 2025. Termini u kojima će utakmice započinjati su: 16.30, 18.45 ili 21 sat po srednjoeuropskom vremenu. Raspored odigravanja utakmica bit će poznat najkasnije u nedjelju, 31. kolovoza.