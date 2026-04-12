VIDEO Spursi na rubu ispadanja iz Premier lige! Opet su izgubili

Tottenham tone sve dublje. Nakon što je hrvatskog stručnjaka Igora Tudora na klupi zamijenio De Zerbi, u Londonu su se nadali kako će krenuti nabolje i izboriti se za ostanak u ligi. U 31. kolu išli su u goste novom prvoligašu Sunderlandu i tu su imali priliku vratiti se u sigurnu zonu iz koje su ispali nakon što je još u petak West Ham uvjerljivo pobijedio Wolves 4-0 i potisnuo ih na 18. mjesto.

No De Zerbi i promjene koje je uveo nisu se isplatile. Sunderland je većim dijelom utakmice bio bolja momčad, dominirao je i stvorio čak tri velike prilike. Iako je talijanski stručnjak izašao s najjačim sastavom, u koji se vratio i oporavljeni Bergvall, Spursi nisu uspjeli ozbiljnije zaprijetiti.

Prilike su se nizale pred golom Tottenhama, a obrana je popustila u 61. minuti kada je Diarra asistirao Mukieleu za 1-0. Nakon toga De Zerbi je napravio čak četiri promjene, a u igru su ušli Sarr, Palhinha, Tel i Danso. Ipak, do preokreta ili barem boda nisu uspjeli doći. Jedini gol na utakmici pogeldajte OVDJE.

Tottenham je tako ostao na 32 boda i 18. mjestu, prvom koje vodi u Championship. Ispred njih je sada West Ham, koji im bježi dva boda. U sljedećem kolu igraju kod kuće na novom stadionu protiv Brightona, s kojim su ranije ove sezone remizirali 2-2.