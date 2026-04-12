Sunderland je slavio s minimalnih 1-0 u 32. kolu kod kuće. Ključan trenutak dogodio se u 61. minuti kada je na asistenciju Diarra pogodio Mukiele
VIDEO Spursi na rubu ispadanja iz Premier lige! Opet su izgubili
Tottenham tone sve dublje. Nakon što je hrvatskog stručnjaka Igora Tudora na klupi zamijenio De Zerbi, u Londonu su se nadali kako će krenuti nabolje i izboriti se za ostanak u ligi. U 31. kolu išli su u goste novom prvoligašu Sunderlandu i tu su imali priliku vratiti se u sigurnu zonu iz koje su ispali nakon što je još u petak West Ham uvjerljivo pobijedio Wolves 4-0 i potisnuo ih na 18. mjesto.
No De Zerbi i promjene koje je uveo nisu se isplatile. Sunderland je većim dijelom utakmice bio bolja momčad, dominirao je i stvorio čak tri velike prilike. Iako je talijanski stručnjak izašao s najjačim sastavom, u koji se vratio i oporavljeni Bergvall, Spursi nisu uspjeli ozbiljnije zaprijetiti.
Prilike su se nizale pred golom Tottenhama, a obrana je popustila u 61. minuti kada je Diarra asistirao Mukieleu za 1-0. Nakon toga De Zerbi je napravio čak četiri promjene, a u igru su ušli Sarr, Palhinha, Tel i Danso. Ipak, do preokreta ili barem boda nisu uspjeli doći. Jedini gol na utakmici pogeldajte OVDJE.
Tottenham je tako ostao na 32 boda i 18. mjestu, prvom koje vodi u Championship. Ispred njih je sada West Ham, koji im bježi dva boda. U sljedećem kolu igraju kod kuće na novom stadionu protiv Brightona, s kojim su ranije ove sezone remizirali 2-2.
