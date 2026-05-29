IZBORILI MAJSTORICU

Spursi razbili branitelje naslova i došli korak do finala NBA lige

Piše Issa Kralj,
Foto: Daniel Dunn

Spursi razbili Thunderse i izborili sedmu utakmicu! Wembanyama briljira s 28 poena, 10 skokova i tri blokade. Oklahoma bez poena osam minuta. Knicksi već u finalu

Košarkaši San Antonio Spursa uvjerljivo su pobijedili branitelje naslova Oklahoma City Thunderse 118-91 i izborili odlučujuću, sedmu utakmicu finala Zapadne konferencije. Ponovno je briljirao Victor Wembanyama s 28 poena, deset skokova i tri blokade. Odlučujuća sedma utakmica igra se u subotu navečer u Oklahomi, a finale su već izborili New York Knicksi.

Odluka o pobjedniku pala je u trećoj četvrtini u kojoj su Spursi potpuno dominirali, a Thundersi nisu uspjeli zabiti niti jedan koš osam minuta. Spursi su to iskoristili za seriju od 22 koša i prednost 92-64. Među San Antonijem, osim 224 centimetra visokog Francuza, najefikasniji su bili Dylan Harper s 18 poena i Stephon Castle sa 17, dok je Devin Vassell dodao 12 poena i dvije blokade.

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs
Wembanyama je bio jedan od ključnih igrača Spursa u sve tri pobjede. Fenomenalnom predstavom protiv Oklahome pridružio se članovima Kuće slavnih Davidu Robinsonu i Timu Duncanu kao jedini igrač u povijesti Spursa koji je u jednom doigravanju zabilježio pet utakmica s najmanje 25 poena i 10 skokova.

Kod Oklahome, Shai Gilgeous-Alexander ubacio je 15 poena uz šut iz igre 6/18. Chet Holmgren ubacio je 10 poena i ostvario 11 skokova. Jalen Williams vratio se na parket nakon ozljede tetive, a u deset minuta na terenu ostvario je samo jedan poen. 

