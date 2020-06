Sram me zbog svega što bijelci rade crncima stotinama godina!

Trebamo poslati tisuću milijuna poruka crncima jer stoljećima, stotinama godina radimo to što radimo tim krasnim ljudima, pobunio se Pep Guardiola protiv nepravednog odnosa prema crncima

<p><strong>Pep Guardiola,</strong> trener Manchester <strong>Cityja</strong>, rekao je da ga je sram kako se bijelci odnose prema crncima kroz povijest.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p><strong>Aston Villa</strong> je bila domaćin <strong>Sheffield Unitedu</strong> u ranijem susretu dana, koji je završio 0-0. Arsenal je putovao na noge Manchester Cityju i s Etihada se vratio s tri komada u mreži (3-0).</p><p>Odmah po izlasku na travnjak svi igrači su kleknuli u čast Georgea Floyda, nenaoružanog Afroamerikanca koji je umro tako što mu je američki policajac iz Minnesote prošloga mjeseca držao koljeno na vratu.</p><p>- Trebamo poslati tisuću milijuna poruka crncima jer stoljećima, stotinama godina radimo to što radimo tim krasnim ljudima - pobunio se Pep Guardiola pa nastavio:</p><p>- Sram me, sram me zbog svega što bijelci rade crncima. Samo zato što su rođeni s drugom bojom kože, kako ljudi mogu pomisliti da ste potpuno drugačiji od drugih - pita se.</p><p>- Svi ovi simboli su dobri, oni su pozitivni, ali morate ih potvrditi činjenicama. Ne može se to riješiti u par dana, ali mi možemo sve. Moramo učiniti puno stvari za Afroamerikance koje do sada nismo radili - zaključio je Pep.</p><p>Igrači su nosili dresove s natpisom "Black Lives Matter’ na mjestu gdje su trebala biti njihova imena.</p><p> </p>