Sramotan gaf na Euru! Prekinuli su izvođenje hrvatske himne

Hrvatska U-17 nogometna reprezentacija u drugom kolu Europskog prvenstva sastala se u Tallinnu s domaćinom Estonijom. Uoči utakmice dogodio se gaf. Hrvatska himna, kao gostujuća, puštena je prva, no nakon dva stiha naprasno je prekinuta.

U čudu su ostali naši mladi reprezentativci. I dalje su držali ruku na srcu i čekali nastavak. Potom se javio spiker i, kada su svi mislili da će se ispričati zbog prekida i ponovno pustiti Lijepu našu domovinu, samo je objavio da slijedi estonska himna. Ona je puštena bez prekida do kraja.

- Bile su to himne ili su trebale biti himne. Hrvatska je naprasno prekinuta, a estonska puštena prema planu. Događa se i to, imali su domaćini neki tehnički problem - rekao je komentator RTL-a Filip Brkić.

Podsjetimo, u prvom kolu U-17 reprezentacija poražena je od Belgije 2-0. Isto je prošla i Estonija, koja je od Španjolske izgubila 4-1. Utakmica s Estonijom je u tijeku, a tekstualni prijenos možete pratiti OVDJE.