SKANDAL U EUROPSKOJ LIGI

Sramotan transparent zgrozio Europu. 'Uefa ih mora izbaciti!'

Piše Domagoj Vugrinović,
Foto: X/screenshot

Ultrasi skupina Plzena zvana "Ševci" spada u najradikalnije takve skupine i njihove koreografije nerijetko prelaze u provokaciju. Uefa je već nekoliko puta istraživala Plzen zbog uvredljivih poruka

Viktoria Plzen i Fenerbahče odigrali su susret 4. kola Europske lige. Obje momčadi tražile su bodove u borbi za prolazak u nokaut-fazu, a kladionice su ih vidjele gotovo ravnopravnima. Ipak susret je završio bez golova.

Unatoč važnosti utakmice, pažnju javnosti privukla je poruka domaćih navijača. Plzenska je tribina priredila dojmljivu koreografiju, ali i transparent koji je izazvao zgražanje. Na njemu je pisalo: "Vojna s Turkem musi bejt!", što u prijevodu znači "Mora biti rata s Turcima".

Turski su mediji i navijači reagirali s ogorčenjem, nazvavši poruku rasističkom i sramotnom. Na društvenim mrežama nizali su se komentari poput:  "Da smo mi napravili nešto takvo, Uefa bi nas izbacila" i "Ovo je nedopustivo, Uefa mora kazniti Plzen". Neki su se pitali: "Ti ljudi stvarno žele rat s nama? Znaju li s kim imaju posla?", dok su drugi navodili da "stare rane još bole" i nazivali češke navijače "idiotima”. Ostaje vidjeti hoće li Uefa reagirati i sankcionirati klub zbog ove incidentne poruke.

SRUŠILI 'POVIJESNU UTVRDU' Španjolci: 'Bivol' je protutnjao Maksimirom! Pa to nisu uspjeli ni Real ni Barcelona u Zagrebu
Španjolci: 'Bivol' je protutnjao Maksimirom! Pa to nisu uspjeli ni Real ni Barcelona u Zagrebu

Ultrasi skupina Plzena zvana "Ševci" spada u najradikalnije takve skupine i njihove koreografije nerijetko prelaze u provokaciju. Uefa je već nekoliko puta istraživala Plzen zbog uvredljivih poruka, politički obojenih transparenata i kontroverznih koreografija. Dok jedni tvrde da se radi o maloj, ali glasnoj skupini radikala koji kvare ugled ostalim navijačima, drugi to vide kao izraz otpora prema autoritetima.

