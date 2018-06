UŽIVO Šok za Brazil: Marcelo napustio igru zbog ozljede...

TITE

- Oni imaju karakterističnu igru i poznatu srpsku školu nogometa. Moramo izbjeći situacije poput kornera i prekršaja na boku, te da iskoristimo naše prednosti. Znamo da su viši, no pokušati ćemo to strateški kompenzirati. Srbija je kvalitetna. Imaju Mitrovića, Milinković-Savića, Matića, Kolarova, Ivanovića, sve to mi znamo. Pričao sam sa svojim igračima o kvalitetama i manama Srbije, te kako da naše slabosti ispravimo i iskoristimo prednosti - nahvalio je izbornik Brazila svog današnjeg suparnika.