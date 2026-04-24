HRVAT IZBACIO FAVORITA

Srbi hvale Dinu Prižmića: Čudo iz susjedstva, pamti Đokovića

Piše Petar Božičević,
Admiral

Pobjeda Dine Prižmića protiv šestog tenisača svijeta Bena Sheltona odjeknula je teniskim svijetom, a 20-godišnjeg Hrvata pohvalio je i srpski Telegraf. Tekst su posvetili susretu Prižmića i Novaka Đokovića u prvom kolu Australian Opena 2024. godine.

Podsjetili su Srbi na riječi Novaka Đokovića nakon tadašnjeg meča. 

- Zaslužio je svaki pljesak i svaku pohvalu. On je nevjerojatan igrač, tako zreo i perspektivan za svoje godine. Ovo je njegov trenutak. Pokazao je nevjerojatan borbeni duh, vratio se u meč iako je gubio 4:0 u zadnjem setu. Posebno je impresivan bio u drugom i trećem setu. Dobro me namučio i natjerao na trčanje. Mogu mu samo čestitati na načinu na koji gradi svoju igru. Koristio je svaki djelić terena.

Zaista nevjerojatan nastup za nekoga tko ima samo 18 godina i nikad prije nije doživio ovakvo iskustvo. Velike čestitke njemu, njegovoj obitelji i timu. Svakako bih volio biti u njegovom kutu, nadam se da će me pozvati, jer sam siguran da će u karijeri postići velike stvari. - rekao je tada Đoković nakon meča u Australiji. 

Prižmić će u trećem kolu Mastersa u Madridu igrati protiv Argentinca Tomása Martína Etcheverryja, 29. tenisača svijeta. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

