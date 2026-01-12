Strahinja Rašović je utakmicu završio sa četiri gola, dok je Vasilije Martinović zabio tri gola. Golman Milan Glušac pobjedi je pridonio s devet obrana
Srbi šokirali Španjolce na EP-u, Mađari su sredili Crnogorce
U susretu 2. kola C skupine europskog vaterpolskog prvenstva reprezentacija Srbije je u Beogradu pobijedila Španjolsku sa 12-11 (3-3, 3-2, 3-2, 3-4).Bio je to derbi skupine C koji je po svemu sudeći donio odluku tko će kao prvi proći dalje. Španjolska je kao aktualni svjetski i europski prvak bila favorit.
Povela je sa 2-0, no Srbija je uzvratila s tri gola u nizu. U drugoj četvrtini domaćin je imao i dva gola prednosti, a u trećoj dionici i +3 (9-6). Međutim, Španjolska se vratila izjednačivši na 10-10 tri minute prije kraja susreta, a potom je ovela 11-10. Izjednačio je Strahinja Rašović minutu prije kraja, a Viktor Rašović je šest sekundi prije kraja donio pobjedu Srbiji.
Strahinja Rašović je utakmicu završio sa četiri gola, dok je Vasilije Martinović zabio tri gola. Golman Milan Glušac pobjedi je pridonio s devet obrana. Na suprotnoj strani najefikasniji je bio Alberto Munarriz sa četiri gola.
U prvom susretu iz ove skupine Nizozemska je pobijedila Izrael sa 19-11. Pobjednički sastav predvodili su Mart van der Weijden sa četiri, te Kas Te Riele i Jorrit van der Weijden sa po tri gola. Kod Izraelaca najefikasniji su bili Or Schlein i Ido Goldschmidt sa po tri gola.
Na ljestvici vodi Srbija s pet bodova, Nizozemska ima četiri, Španjolska tri, a na začelju je Izrael bez bodova. U posljednjem kolu, 14. siječnja snage će odmjeriti Nizozemska i Španjolska, te Srbija i Izrael.
Mađari sredilI Crnogorce
Na Europskom vaterpolskom prvenstvu, u derbi utakmici skupine A drugog kola, Mađarska je bila bolja od Crne Gore s 13-10 (4-3, 4-1, 3-1, 2-5). Nakon dva odigrana kola u skupini A maksimalnih šest bodova ima Mađarska, dok po tri imaju Crna Gora i Francuska.
Crnogorci su se uz bok Mađarima držali četvrtinu i pol. Sredinom druge dionice još su bili na dohvatljivih 4-6, ali potom je Mađarska pobjegla na 8-4 te kasnije na velikih 11-5 krajem treće četvrtine čime je utakmica prelomljena.
Tri pogotka za Mađarsku je postigao Daniel Angyal, a po dva Peter Kovacs i Gergo Fekete. U sastavu Crne Gore Dušan Matković i Aljoša Mačić su postigli po dva pogotka.
Ranije su u ovoj skupini igrači Francuske uvjerljivo svladali Maltu s 22-13 (6-4, 5-2, 6-3, 5-4). Maltežani su se protiv Francuza dobro držali samo tijekom prve četvrtine kada su imali zaostatak 4-6. Nakon toga su Francuzi pobjegli na veću razliku i lako došli do pobjede.
Romain Marion-Vernoux je bio prvi francuski strijelac s pet golova. Četiri gola su postigli Steven Vitrant i Kilian Braise-Fernandez. Kod Malte je prvi strijelac s tri pogotka bio Steven Camilleri.
U ponedjeljak će se još igrati utakmice drugog kola u skupini C, a sastaju se Nizozemska - Izrael i Španjolska - Srbija.
