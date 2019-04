Tin Srbić se vratio u Zagreb: Ljudi, izgubili su mi medalju!

Hrvatski gimnastičar Tin Srbić (22) sletio je u zagrebačku luku Franjo Tuđman nakon osvojenog srebra u nedjelju na Europskom prvenstvu.

- Presretan sam i zbog same vježbe koja je bila najbolja u karijeri, a i zbog rezultata naravno. Kad sam došao na podij, rekao sam si da ne želim biti treći, a biti prvi ipak je teško, i onda eto. Dao sam maksimum od sebe i jako sam sretan, malo sam iznerviran bio cijeli ovaj put jer su mi u Poljskoj izgubili torbu, pa sam bio i malo ljut. Sad sam sretan kad sam vidio prijatelje i obitelj - započeo je Srbić ispred kojeg se našao samo legendarni Zoderland:

- Baš kad sam se popeo na podij iz mene su izašli trema, nervoza i krutost i ušla je neka energija. Kad sam krenuo u vježbu znao sam da je to to. Htio sam da sve bude savršeno, imao sam taj jedan poskok, može to još desetinku bolje. Kad sam vidio ostale i njihove odlične vježbe to mi je bilo dalo elan i snagu, a zacrtao sam da ne želim bit treći, pa ako već ne mogu pobijediti Zoderlanda barem da bude srebro, i tako je i bilo. S obzirom na to da mi je rekao poslije da je to najbolja vježba u njegovoj 15-godišnjoj karijeri, znamo da je to bilo jako dobro.

Najbolji hrvatski gimnastičar odlične rezultate sada postiže u kontinuitetu:

- Meni je to ogromna motivacija. Imam već dvije, možda tri velike medalje, cilj je i da se plasiram na Olimpijske igre. Ja u gimnastici mogu biti svjetski prvak pa se svejedno ne plasirati - rekao je Srbić.

Kvalifikacije za OI čudne su, a ponekad se čini da je teže plasirati se na natjecanje nego osvojiti medalju:

- Ako si na nekoj razini na kojoj smatram da jesam stvarno se može reći da je teže plasirati se nego tamo ući u finale i boriti se za medalje.

A s torbom, na putovanju u Hrvatsku nestala je i - medalja!

- Medalja je bila kod mene i nažalost je bila u ovoj torbi pa nije doputovala sa mnom, ali dobit ću identičnu. Drugu, ali istu kao i ova, samo je sad nemam sa sobom. Stavio sam je u torbu koja nije doputovala, nadam se da ćemo naći torbu, ako ne oni će mi poslati novu medalju. Organizacija buseva je bila katastrofalna, pa su dvojicu naših sa svom prtljagom i od ostalih poslali u jednom busu, a nas četvoricu bez prtljage u drugi. Tu se zagubila moja torba i nitko nema pojma gdje je. Nadam se da ćemo je naći u Berlinu ili u Poljskoj tko zna. Išli smo do Berlina, jedan bus jedan aerodrom drugi drugdje, bio sam iznerviran, ali sad je sve dobro.

Dok je Tin osvojio natjecanje većina njegovih prijatelja otišla je iz Szczecina, pa nije imao s kim slaviti:

- Svi su otišli pa nisam imao vremena s kim proslaviti, ovako sam bio sa sucima i trenerima, otišli smo pojeli i malo se zabavili, ali nije to takva proslava... Ne volim bankete poslije natjecanja, nisam s ostalim natjecateljima slavio.

A medalju je posvetio - majci! Pa ipak je mama uvijek najbitnija... Doček? Tin je i više nego zadovoljan:

- Očekivao sam mamu tatu sestru psa i prijatelje, tako da nisam očekivao ovo. Ono svjetsko zlato je bilo ipak malo veća euforija, ali tad nisam bio svjestan što sam bio napravio, pa mogu reći da mi je ova sad medalja malo draža jer sam svjestan što sam napravio, puno sam svjesniji i svoje vrijednosti i ove medalje pa sam veseliji. Posvetio sam medalju majci, odmah mi je pala na pamet, ona je sve, bez nje sam ja ništa!