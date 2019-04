Voli Dinamo, počeo u podrumu, skoro odustao od gimnastike...

Tin Srbić (22) osvojio je srebrnu medalju na Europskom prvenstvu u Poljskoj što mu je prva europska medalja u karijeri. Najbolji hrvatski gimnastičar 2017. godine postao je svjetski prvak, a uskoro će i u pohod na olimpijsko zlato.

Srbić je nakon zlata na svjetskom prvenstvu od Dinama dobio poseban dres s brojem 7 na koji su se potpisali svi igrači. Tin je veliki navijač 'modrih', a dres je dobio uoči utakmice Dinama i Osijeka na Maksimiru.

Počeo u podrumu

Krajem 2009. godine u Nedelišću se pričalo samo o njemu.

Imao je tek 13 godina, a pokorio je konkurenciju na juniorskom gimnastičkom prvenstvu Hrvatske.

Bio je najbolji u višeboju i svim ostalim spravama u finalu. I tad su mnogi zapamtili dečka, koji će osam godina kasnije postati i svjetski seniorski prvak na preči - kraljevskoj gimnastičkoj disciplini.

- S četiri godine prvi sam put ušao u gimnastičku dvoranu. Odveo me otac koji je poznavao jednog trenera. Prve dvije godine trenirao sam u podrumu, u maloj dvorani Sokola, no to je bila još uvijek igra. Međutim, treneri su primijetili moj potencijal i prebacili me u glavnu dvoranu - rekao je zagrebački gimnastičar.

A kad se popeo iz podruma u prizemlje stigli su i rezultati. I onih sedam zlata na jednom natjecanju.

- U početku sam trenirao višeboj, no u zadnje vrijeme više sam se usredotočio na preču - kaže Tin.

Kao i svi gimnastičari, i on je puno puta padao i ozljeđivao se.

- Ne bojim se padova. Radite li vježbu sa strahom onda to neće dobro završiti. Posljednji put ozbiljnije sam se ozlijedio kada sam imao šest godina. Slomio sam desnu ruku - rekao je Srbić.

Nije mu bilo lako. Zbog bolesti oca ponekad mu gimnastika nije bila u prvom planu.

- To je bilo vrijeme kad sam morao odrasti preko noći - rekao je jednom.

Skoro je odustao

Razmišljao je nerijetko i odustajanju od gimnastike. Međutim, uvijek je pronašao motiv da nastavi trenirati.

- Da, ponekad mi dođe da odustanem, ali onda se sjetim da ima puno ljudi, kojima želim pokazati da su u krivu - kaže Tin.

Nije samo vrhunski sportaš nego i student. Jedan je od najboljih na fakultetu strojarstva. To i ne čudi budući da na svako prvenstvo nosi knjige.

