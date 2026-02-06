Obavijesti

PUTEVI IM SE RASTAJU

Srbin poslao emotivnu poruku Zupcu: 'Terca na tišinu brate...'

Piše Domagoj Vugrinović,
Iako je ova objava posvećena Zupčevom odlasku, ona dolazi u trenutku kada je i Bogdanovićeva budućnost u Clippersima neizvjesna

Srpski košarkaš i igrač Los Angeles Clippersa, Bogdan Bogdanović, našao se u središtu pozornosti NBA javnosti, no ovoga puta razlog nije samo njegova igra. Nakon što je njegov suigrač, hrvatski centar Ivica Zubac, razmijenjen u Indiana Pacerse, Bogdanović je na svom Instagram profilu objavio emotivnu poruku posvećenu sada već bivšem suigraču, koja je potaknula brojne reakcije među navijačima.

Poruka suigraču u ključnom trenutku

Bogdan Bogdanović (33) podijelio je seriju fotografija koje prikazuju njega i Zupca u različitim trenucima, od opuštanja na klupi i u svlačionici do zajedničkih putovanja. Uz fotografije je stajao dirljiv opis: "Terca na tisinu brate… mnogo falis, ali CJEPAJ dalje!!! #40". Hashtag #40 jasno upućuje na broj dresa koji nosi Zubac, potvrđujući da je objava posvećena upravo njemu.

Iako je ova objava posvećena Zupčevom odlasku, ona dolazi u trenutku kada je i Bogdanovićeva budućnost u klubu neizvjesna.  Njegov ugovor vrijedan 16 milijuna dolara za ovu sezonu, s opcijom kluba za sljedeću, čini ga privlačnim za momčadi koje žele osloboditi prostor u budžetu. Dodatnu težinu glasinama daje činjenica da je, unatoč tome što je zdrav, nedavno bio van rotacije odlukom trenera, što često signalizira da se klub priprema za promjene.

Sezona je za Bogdanovića bila turbulentna i zbog problema s ozljedom zadnje lože, zbog koje je propustio 17 uzastopnih utakmica. Na parket se vratio tek prije nekoliko dana, odigravši simboličnih 12 minuta u porazu od Cleveland Cavaliersa. U tom je susretu zabilježio dva koša, jedan skok i jednu asistenciju.

