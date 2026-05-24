Obavijesti

Sport

Komentari 0
SJAJAN REZULTAT HRVATICE

Srebro za Tinu Zelčić na SP-u!

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Srebro za Tinu Zelčić na SP-u!
Osijek: DOBRO World Cup, drugi kvalifikacijski dan | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Hrvatska gimnastičarka Tina Zelčić osvojila je srebro na gredi u Taškentu! Ovo je njeno prvo odličje ove sezone i to nakon briljantnog nastupa s ocjenom 12,650. Sprema se za nove medalje u Kopru idući tjedan

Admiral

Nakon jučerašnjeg srebra Sofije Mešter na dvovisinskim ručama, hrvatska reprezentacija je drugog dana finalnih nastupa na Svjetskom Challenge kupu u Taškentu postala bogatija za još jedno odličje zaslugom Tine Zelčić, koja je osvojila srebrnu medalju na gredi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Gimnastika na benzinskoj pumpi 00:30
Gimnastika na benzinskoj pumpi | Video: Čitatelj 24sata

Za Zelčić je ovo prva medalja osvojena u Taškentu, ali i prvo odličje u ovoj sezoni. Hrvatska reprezentativka svoj je nastup u uzbekistanskoj prijestolnici otvorila petim mjestom u kvalifikacijama, s početnom ocjenom 5,1 te ostvarenom konačnom ocjenom 12,200. U finalu je pokazala još kvalitetniju i sigurniju izvedbu te briljirala s višom početnom ocjenom 5,4 i konačnom ocjenom 12,650, što joj je donijelo srebrno odličje ispred kazahstanske predstavnice Eveline Jezhove.

Osijek: DOBRO World Cup, drugi kvalifikacijski dan
Osijek: DOBRO World Cup, drugi kvalifikacijski dan | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Mogu reći da sam stvarno zadovoljna, naravno i zbog srebra, ali čak više zbog toga što sam po prvi put odradila od početka do kraja svoju novu, težu vježbu koju radim od početka ove godine. Naravno, ima tu još stvari za popraviti, ali to mi je samo motiv za dalje da radim još jače. Mislim da sam na dobrom putu da tu vježbu usavršim i da ocjena bude na sljedećim natjecanjima još veća, izjavila je Zelčić nakon velikog uspjeha te najavila skori pokušaj osvajanja još jedne medalje.

- Idući tjedan nas čeka Svjetski Challenge kup u Kopru. Nadam se da ću tamo isto izboriti finale, a onda se, naravno, boriti za medalju.

GIMNASTIČKI APSURD Izborila je Europsko prvenstvo i neće ići jer - ne smije trenirati?!
Izborila je Europsko prvenstvo i neće ići jer - ne smije trenirati?!

Za mladu hrvatsku reprezentativku i specijalisticu za gredu, ovo nije prvo odličje s velikih međunarodnih natjecanja. U svojoj kolekciji već ima srebrnu medalju s prošlogodišnjeg Svjetskog kupa u Dohi, bronce sa Svjetskih kupova u Kopru i Osijeku 2024., srebro sa Svjetskog kupa u Varni 2023. te broncu sa Svjetskog kupa u Osijeku iste godine.

Hrvatska reprezentacija ostvarila je vrlo uspješan nastup na Svjetskom Challenge kupu u Taškentu. Od ukupno šest hrvatskih reprezentativaca, petero ih se plasiralo u finala gdje su ostvareni zapaženi rezultati, a najuspješnije su bile Tina Zelčić na gredi i Sofia Mešter na dvovisinskim ručama, obje osvajačice srebrnih medalja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO 'Gledali smo se godinu dana pa postali par'. Ovako je trener Dinama osvojio suprugu
LANA I MARIO

FOTO 'Gledali smo se godinu dana pa postali par'. Ovako je trener Dinama osvojio suprugu

Lana i Mario Kovačević u braku su 23 godine, a imaju kćeri Niku i Janu: 'Nakon prvog susreta godinu dana smo se gledali, a nakon jednog izlaska postali smo par', prisjetio se trener
Dinamo i Lokomotiva odigrali neriješeno za kraj HNL sezone
POSLJEDNJI SUSRET SEZONE

Dinamo i Lokomotiva odigrali neriješeno za kraj HNL sezone

U posljednjoj utakmici 36. kola domaćeg nogometnog prvenstva sastali su se Dinamo i Lokomotiva. 'Modri' će na Maksimiru slaviti duplu krunu, a utakmica je prošla u slavljeničkom duhu i bez golova
Mario Kovačević preživio krizu, osvojio dvostruku krunu i sada mora napasti Ligu prvaka
POGLED PREMA SLJEDEĆOJ SEZONI

Mario Kovačević preživio krizu, osvojio dvostruku krunu i sada mora napasti Ligu prvaka

Plasman u Ligu prvaka bio bi kruna trenerske karijere Marija Kovačevića, iako je već osvojio dvostruku krunu. Za to će mu trebati pojačanja u kadru, i to u svim linijama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026