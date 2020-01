Bravo, Igore! Karačić uvršten u najbolju sedmorku Eura...

Uf, kako nam je samo štrecnulo srce na trenutak. Sudario se s protivnikom, pa pa na pod i uhvatio se za bolno koljeno. Izgledalo je jako loše, ali srećom, građen je on od tvrdo materijala.

Igor Karačić se oporavio i igrat će protiv Norvežana u polufinalu Eura, a prije same utakmice stigla mu je velika nagrada. Kara je izdominirao protiv Njemačke, a Španjolcima je utrpao čak deset golova do te ozljede. I naravno da ga je EHF uvrstio u najbolju sedmorku drugog kruga!

Nakon niza nelogičnosti u sastavljanju najbolje postave nakon prvog kruga, ovaj put je osvanula zaista najbolja sedmorka.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Kara je zaradio titulu najboljeg srednjeg vanjskog, najbolji lijevi je Sander Sagosen koji će nam danas biti prijetnja, a desni vanjski Jure Dolenec. Na poziciji pivota je fantastični Bence Banhidi, na lijevom krilu Magnus Jondal, a na desnom Timo Kastening. Titulu za najboljeg golmana uzeo je Perez de Vargas. Kakva ekipica, ha?

👉Here are our main round best 7 - it was hard picking them! Do you agree with the selection? #ehfeuro2020 #dreamwinremember pic.twitter.com/vdJ83jSwvN