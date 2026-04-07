Obavijesti

Sport

Komentari 0
HRVATSKI DVOBOJ

Srna na Čupića u borbi za Final Four rukometne Europske lige

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Tom Weller/DPA

Montpelliera za koji igra hrvatski reprezentativac Zvonimir Srna u četvrtfinalu Europske lige igrati će protiv skopskog Vardara

Rukometaši francuskog Montpelliera i njemačkog Flensburga plasirali su se u četvrtfinale Europske lige, nadmašivši u dvije utakmice norveški Elverum, odnosno danski Skanderborg.

Elverum je u uzvratu u Norveškoj svladao Montpellier s 35-31, ali je francuska momčad izborila plasman u četvrtfinale s ukupnih 67-59, jer je u prvom dvoboju slavila s 36-24. Hrvatski reprezentativac Zvonimir Srna koji igra za Montpellier je ostao bez šuta, a zaradio je jedno isključenje. Montpellier će u četvrtfinalu igrati protiv skopskog Vardara 1961.

Prva utakmica će biti odigrana u Francuskoj 28. travnja, a uzvrat u Skoplju je 5. svibnja. Flensburg je pred svojim navijačima odigrao 33-33 protiv Skanderborga, ali kako je u prvom dvoboju u Aarhusu njemačka momčad slavila 38-32 i to je bilo dovoljno za plasman u četvrtfinale.

Prošlogodišnji pobjednici Europske lige će za plasman na Final Four igrati protiv Hannover-Burgdorfa. Prva utakmica će biti odigrana u Flensburgu 28. travnja, a uzvrat u Hannoveru je 5. svibnja.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026