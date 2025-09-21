Obavijesti

OTKRIO DETALJE

Srpska vaterpolska legenda: Obitelj mi se borila protiv Hrvatske, a ja sam igrao za nju

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Split: Utakmica 10. kola A skupine Lige prvaka Jadran - Vouliagmeni | Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Sa srpskom vaterpolskom reprezentacijom Vladimir Vujasinović osvojio je svjetsko zlato, tri europska zlata i olimpijsko srebro

Vladimir Vujasinović (52), umirovljeni srpski vaterpolist gostovao je u podcastu Pod kapicom i otkrio manje poznate trenutke iz svoje karijere. Rođen je u Rijeci, prošao sve mlađe kategorije hrvatskog vaterpola i čak zaigrao jednu utakmicu za hrvatsku reprezentaciju, iako mu je dio obitelji bio u ratu protiv Hrvatske. Na kraju je preselio u Beograd, gdje je izgradio vrhunsku karijeru i osvojio svjetsko zlato, tri europska zlata i olimpijsko srebro.

Ispričao je kako ga tadašnja ratna zbivanja nisu osobno dotaknula.

- Sve oko rata krenulo je mnogo ranije, svi su oni znali i odakle sam i što sam. a moram reći da ja to uopće nisam osjetio. Apsolutno ništa. Svakodnevica je bila kao i uvijek, i dalje smo se zezali i živjeli na normalan način, ali sve ostalo je bilo loše. Izvan bazena… Moj otac je radio privatno i više nije mogao doći do posla. To je rat, ne mogu se ljutiti ni na koga. Majka je bila poslovođa supermarketa, a kad se sve to počelo zahuktavati, degradirali su je na prodavačicu na željezničkoj stanici. To je bio najgori posao. Dolazili su dobrovoljci, ulazili joj u prodavaonicu, pričali joj svašta, bili naoružani… I ona je teško proživljavala sve to - rekao je Vujasinović.

Prisjetio se i kako je unatoč ratnoj situaciji zaigrao za Hrvatsku. Hrvatski savez, kaže, znao je u kakvoj se situaciji nalazi i pokušao ga je zadržati. U tom razdoblju trebao je početi igrati za hrvatsku reprezentaciju, iako mu je rodbina bila na suprotnoj strani, a roditelji u velikim problemima. Za Hrvatsku je ipak odigrao nekoliko utakmica. Kao junior nastupio je na turniru u Njemačkoj, a kasnije je, iako je imao samo 20 godina, zaigrao i za seniore.

Na kraju je otkrio kako je stigao u Beograd i počeo igrati za Crvenu zvezdu.

- Dok sam bio u Hannoveru ili u tako nekom gradu, nisam ni znao da mi je otac bio u Beogradu i pričao sa Zvezdom i Partizanom. Kad sam se vratio s tog putovanja, dočekao me je otac i rekao kakva je situacija. Nije bilo ''moraš'', već mi je rekao da razmislim i u ožujku sam bio u Beogradu, počeo sam igrati za Crvenu zvezdu i to je to...

