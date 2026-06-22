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SRAMOTNA IZJAVA

Srpski analitičar na RTS-u: 'Crnci nemaju koncentraciju da izdrže dulje od 60 minuta. To je tako'

Piše 24sata,
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Srpski analitičar na RTS-u: 'Crnci nemaju koncentraciju da izdrže dulje od 60 minuta. To je tako'
Foto: Kirby Lee/REUTERS, Twitter/Screenshot (RTS), Canva

vojevremeno je kazao kako je Borussia Dortmund ispala iz forme "jer je trener odlučio da mu u obrani igraju četiri crnca"...

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Bivši reprezentativac Jugoslavije Rade Bogdanović, koji analizira utakmice Svjetskog prvenstva za srpski RTS, šokirao je javnost svojim osvrtom na utakmicu Belgija - Iran (0-0). Komentirajući događanja na utakmici, osvrnuo se na crveni karton belgijskog reprezentativca Nathana Ngoya...

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Prekršaj tamnoputog braniča Bogdanović je ocijenio neshvatljivim, a onda je, poručujući da nije rasist, nastavio...

- Ja sam uvijek govorio, ti igrači, stvarno nisam rasist, ali ovi crnci nemaju koncentraciju da izdrže dulje od 60 - 70 minuta Igrao sam s njima. Svoje igrače smo nekad morali čuvati da ne naprave grešku, to je tako, sadašnji nogomet je takav. Na nivou SP-a ovo se ne može dogoditi - kazao je Bogdanović.

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Voditelj mu je odmah kazao kako francuska nogometna reprezentacija, zlatna i srebrena sa zadnja dva Svjetska prvenstva, ima velik broj tamnoputih igrača koji igraju jako dobro svih 90 minuta...

- I oni pravi greške, u svakom slučaju, velika većina, ne generaliziram, nema koncentraciju, onda se događaju ovakve greške - kazao je Bogdanović.

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Njegove komentare osudili su brojni korisnici društvenih mreža, a ovo mu nije prvi put da iznosi rasistička stajališta. Svojevremeno je kazao kako je Borussia Dortmund ispala iz forme "jer je trener odlučio da mu u obrani igraju četiri crnca"...

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