vojevremeno je kazao kako je Borussia Dortmund ispala iz forme "jer je trener odlučio da mu u obrani igraju četiri crnca"...
Srpski analitičar na RTS-u: 'Crnci nemaju koncentraciju da izdrže dulje od 60 minuta. To je tako'
Bivši reprezentativac Jugoslavije Rade Bogdanović, koji analizira utakmice Svjetskog prvenstva za srpski RTS, šokirao je javnost svojim osvrtom na utakmicu Belgija - Iran (0-0). Komentirajući događanja na utakmici, osvrnuo se na crveni karton belgijskog reprezentativca Nathana Ngoya...
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Prekršaj tamnoputog braniča Bogdanović je ocijenio neshvatljivim, a onda je, poručujući da nije rasist, nastavio...
Rade Bogdanović na RTS upravo govori kako nije rasista, ali "crnci nemaju koncentraciju da igraju duže od 60 minuta". Majko mila pic.twitter.com/dMctZl1tfu— Gorica Nikolin (@fruska_gorica) June 21, 2026
- Ja sam uvijek govorio, ti igrači, stvarno nisam rasist, ali ovi crnci nemaju koncentraciju da izdrže dulje od 60 - 70 minuta Igrao sam s njima. Svoje igrače smo nekad morali čuvati da ne naprave grešku, to je tako, sadašnji nogomet je takav. Na nivou SP-a ovo se ne može dogoditi - kazao je Bogdanović.
Voditelj mu je odmah kazao kako francuska nogometna reprezentacija, zlatna i srebrena sa zadnja dva Svjetska prvenstva, ima velik broj tamnoputih igrača koji igraju jako dobro svih 90 minuta...
- I oni pravi greške, u svakom slučaju, velika većina, ne generaliziram, nema koncentraciju, onda se događaju ovakve greške - kazao je Bogdanović.
Njegove komentare osudili su brojni korisnici društvenih mreža, a ovo mu nije prvi put da iznosi rasistička stajališta. Svojevremeno je kazao kako je Borussia Dortmund ispala iz forme "jer je trener odlučio da mu u obrani igraju četiri crnca"...
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