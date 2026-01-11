Obavijesti

SLAVILI NAKON PETERACA

Srpski izbornik nakon kiksa na otvaranju vaterpolskog EP-a: 'Nismo bili svoji, ali smo u igri'

Piše Issa Kralj,
Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Što da radimo, imali smo već ovakvih situacija, i gorih, igrači znaju kako da se izvadimo iz ovoga. Probat ćemo se u ova dva dana pripremiti i bolje odigrati - rekao je Uroš Stevanović nakon tijesne pobjede

Prva senzacija dogodila se prvog dana Europskog vaterpolskog prvenstva u Srbiji kada su domaćini neočekivano remizirali u regularnom djelu protiv Nizozemske 13-13. Ipak, Srbi su nakon drame peteraca stigli do dodatnog boda. 

Atmosfera s dočeka zlatnih vaterpolista 01:52
Atmosfera s dočeka zlatnih vaterpolista | Video: 24sata Video

Nizozemci su odlično otvorili utakmicu i uzeli rano vodstvo 4-2, a nakon 11 minuta igre povećali su na 7-4. Srbi su se borili do posljednje četvrtine kada su preokrenuli i poveli 11-10, ali Nizozemci nisu odustajali i u zadnjoj minuti golom Hesselsa došli su do izjednačenja. 

Slijedila je drama peteraca u kojemu su Srbi bili bolji rezultatom 5-3 i osvojili su dodatan bod, ali srpski izbornik Uroš Stevanović nije bio zadovoljan igrom "delfina". 

Beograd: 37. Europsko prvenstvo u vaterpolu, skupina C, Nizozemska - Srbija
Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

- Nismo bili svoji, nismo bili dobri ni u jednom elementu. Ne mogu reći da je bilo do pristupa, nego do agresivnosti. Krenuli smo gubiti, juriti preokret, da u jednom napadu damo dva ili tri gola. Kada smo okrenuli, bili smo brzopleti. Imali smo sreće da je u njihovom posljednjem napadu isteklo vrijeme, na kraju smo dobili. Dva boda koja anuliraju lošu igru i predstavu večeras. Što da radimo, imali smo već ovakvih situacija, i gorih, igrači znaju kako da se izvadimo iz ovoga. Probat ćemo se u ova dva dana pripremiti i odigrati bolje nego večeras - započeo je osvrt na utakmicu na konferenciji za medije pa nastavio: 

- U pripremi utakmice smo analizirali Nizozemsku, nisu nas iznenadili. Sve je bilo do naše agresije, pristupa, nesigurnosti. To je ono što je obilježilo utakmicu. Zahvalio bih se i publici što je došla i pružila podršku. Izvukli smo se na kraju, dva boda i dalje smo u igri. 

Domaćine sada čeka utakmica protiv aktualnih europskih prvaka Španjolaca koji su titulu uzeli usred Zagreba prije dvije godine. Tada su u finalu slavili protiv naših 'barakuda' 11-10, a mnogima je i dalje u sjećanju pobjednički gol Granadosa nekoliko sekundi prije kraja. Španjolci su taakođer i aktualni svjetski prvaci nakon što su u finalu SP-a prošle godine savladali Mađarsku 15-13. Svjestan je Stevanović kvalitete španjolskih reprezentativaca i poručio: 

- Paralelno smo se pripremali za Španjolsku. Igrali smo s njima u Trebinju, nema nepoznanica. Individualno daleko kvalitetniji od Nizozemske, a timski najbolja ekipa na prvenstvu. Duži niz godina igraju zajedno, poznaju se, nema greške, panike. Igraju perfektno. Treba nam daleko bolja naša utakmica da bismo imali što tražiti protiv Španjolske - zaključio je.  

Cijelu satnicu Europskog vaterpolskog prvenstva možete pogledati ovdje.

