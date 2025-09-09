Obavijesti

Srpski mediji: 'Skandali se redali na Maksimiru! Crnogorci se ispričavali za Dubrovnik...'

Piše Zdravko Barišić,
Atmosfera na tribinama tijekom susreta Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nažalost, susret su obilježili i povici sa sjeverne tribine 'Ubij Srbina', zbog čega HNS-u prijeti nova kazna od strane Uefe. A time su se uglavnom bavili i srpski mediji u izvještaju utakmice.

Nešto više od 20 tisuća navijača je na Maksimiru svjedočilo novoj rapsodiji 'vatrenih' koji su razbili Crnu Goru (4-0) u 4. kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo i tako nastavili stopostotni niz. Jakić, Kramarić, Perišić i autogol zaključili su uspješni rujanski ciklus nakon kojeg smo preuzeli prvo mjesto u skupini, ispred Češke, ali i s utakmicom manje. Baš kod njih gostujemo 9. listopada, u ključnoj utakmici za plasman na Mundijal. 

Baturina i Fruk nakon Farskih Otoka 05:26
Baturina i Fruk nakon Farskih Otoka | Video: HNS

Hrvatski navijači ovacijama su ispratili Luku Modrića s, vrlo vjerojatno, njegove posljednje utakmice na Maksimiru, a nakon utakmice mu je cijeli stadion zapjevao 'sretan rođendan'.

Nogometaši Hrvatske slave pobjedu 4:0 nad Crnom Gorom
Nogometaši Hrvatske slave pobjedu 4:0 nad Crnom Gorom | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Pljeskali su mu i crnogorski navijači, bilo ih je petstotinjak, a oduševili su hrvatske navijače nakon što su podigli poruku na kojoj je pisalo: - Sa Lovćena vila kliče, oprosti nam Dubrovniče - ispričavajući se za napade na Dubrovnik tijekom Domovinskog rata.

Atmosfera na tribinama tijekom susreta Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo
Atmosfera na tribinama tijekom susreta Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Telegraf je napisao:

- Skandal u Zagrebu! Na meču Hrvatska - Crna Gora, publika skandirala "Ubij Srbina". 

Istom temom bavio se i Kurir: 

- OGROMAN SKANDAL NA MAKSIMIRU: Na utakmici Hrvatska - Crna Gora orilo se "Ubij Srbina"!

Dok je Mondo jedini spomenuo gestu crnogorskih navijača.

- Hrvati pevali "Ubij Srbina, Crnogorci se izvinjavali za Dubrovnik": Na Maksimiru se ređali skandali.

